Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulundan hissedarlara Paramount'un revize edilen teklifini reddetme önerisi

Warner Bros. Discovery (WBD) Yönetim Kurulu, şirket hissedarlarına Paramount'un revize ettiği satın alma teklifinin reddedilmesini tavsiye etti.

WBD Yönetim Kurulu, konuya ilişkin değerlendirmelerini içeren bir mektubu hissedarlara gönderdi.

Mektupta, Paramount'un revize edilen teklifinin birçok kritik başlıkta Netflix ile varılan birleşme anlaşmasına kıyasla daha zayıf kaldığı vurgulandı.

Teklifin, önemli maliyetler, riskler ve belirsizlikler dikkate alındığında yetersiz değer sunduğu belirtilen mektupta, Netflix ile birleşmeye kıyasla işlemin tamamlanamama riskinin daha yüksek olduğuna dikkati çekildi.

Mektupta, Yönetim Kurulunun Netflix ile birleşmeye verdiği desteği oy birliğiyle yinelediği ve WBD hissedarlarının Paramount'un teklifini reddetmesi yönünde tavsiyede bulunduğu aktarıldı.

Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti.

Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesi ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Bunun üzerine Paramount 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. Şirket, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı için kişisel garanti vermişti.?