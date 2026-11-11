Von der Leyen Hürmüz Boğazı'ndaki enerji kesintilerinin piyasaları sarstığını söyledi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji tedarikinde yaşanan kesintilerin küresel enerji piyasalarını sarstığını belirterek, iklim ve enerji güvenliği için temiz enerjiye dönüşüm çabalarının artırılması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında konuşma yaptı.

Yaz aylarında Nepal'de yıkıcı sellerin, Sudan'dan Orta Amerika'ya kadar uzanan bölgelerde kuraklıkların yaşandığını anımsatan von der Leyen, Avrupa'nın da kayıtlardaki en kötü orman yangını sezonlarından birini geçirdiğini belirtti.

Von der Leyen, "İklim krizi yaşanırken Hürmüz Boğazı üzerinden enerji tedarikindeki kesintiler küresel enerji piyasalarını sarsıyor. Dünya, mevcut durumu sürdürmenin iklimimiz ve enerji güvenliğimiz açısından maliyetine tanık oluyor." diye konuştu.

Dünyanın kritik bir eşikte bulunduğunu vurgulayan von der Leyen, son BM raporunun küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin aşılacağına işaret ettiğini söyledi.

Von der Leyen, derecenin her bir kesrinin önem taşıdığını belirterek, çabaların artırılması gerektiğini ve Avrupa'nın da üstüne düşeni yapacağını ifade etti.

Elektrifikasyonun hızlandırılması

Dünyanın elektrik çağına girdiğine dikkati çeken von der Leyen, küresel enerji tüketiminde elektriğin payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasını öngören Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü'nü desteklediğini ifade etti.

Von der Leyen, hedefin gerçekleştirilmesinin tüketicilerin enerji faturalarını ve enerji kaynaklı emisyonları azaltabileceğini belirterek, bunun enerji güvenliğini de artırabileceğini vurguladı.

Geçen yıl AB'de elektriğin yüzde 70'ten fazlasının temiz kaynaklardan üretildiğini anımsatan von der Leyen, Elektrifikasyon Eylem Planı ile nihai enerji kullanımında elektriğin payını 2040'a kadar iki katına çıkararak yüzde 46'ya ulaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

İklim hedefleri ve finansman

AB'nin iklim taahhütlerini yerine getirdiğini savunan von der Leyen, 2030'a kadar emisyonları yarıdan fazla azaltma hedefine ulaşma yolunda ilerlediklerini, 2040'a kadar ise yüzde 90 azaltım yolunda ilerlediklerini dile getirdi.

Von der Leyen, söz konusu hedeflerin yakalanmasının 2050'ye kadar ilk iklim nötr kıta olma yolunda önemli bir adım teşkil edeceğini vurguladı.

Temiz enerji dönüşümünün dünya genelinde başarıya ulaşması gerektiğini aktaran von der Leyen, Avrupa'nın dünyanın en büyük iklim finansmanı sağlayıcısı olduğunu belirtti.

Von der Leyen, geçen yıl gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için 32 milyar avrodan fazla katkı sağladıklarını, Küresel Geçit girişimi aracılığıyla da 300 milyar avronun üzerinde sürdürülebilir yatırımı harekete geçirdiklerini savundu.

Kaynak: AA