Volvo Cars tamamen elektrikli yeni EX60'ın üretimine başladı

Volvo Cars, tamamen elektrikli yeni EX60 modelini üretim hattına aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tamamen elektrikli D-SUV segmentindeki model, İsveç'in Göteborg kentinde, Volvo Cars'ın Torslanda'daki tesisinde üretiliyor.

İsveç'te tasarlanıp geliştirilen ve üretilen ilk tamamen elektrikli model olan EX60, Volvo Cars'ın premium elektrifikasyon yaklaşımını ana vatanında geliştirme ve üretme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

Bu yönüyle EX60, ekonomik büyümeyi desteklerken Batı İsveç bölgesinin otomotiv geliştirme ve üretim merkezi konumunu da güçlendiriyor.

Bu yıl için üretim hacimlerinin artırılması kararı, başta İsveç ve Almanya olmak üzere kilit pazarlarda görülen güçlü kullanıcı talebinin yanı sıra Avrupa genelinde beklentilerin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşen perakende siparişlerin ardından alındı.

Ocak ayında global tanıtımı gerçekleştirilen EX60, hem Volvo Cars hem de kullanıcıları için "oyunun kurallarını değiştiren" bir model olarak konumlanıyor. Model, 810 kilometreye varan menzil, yüzde 10'dan yüzde 80'e 16 dakikada hızlı şarj imkanı sunuyor.

Yeni nesil elektrikli mimariyle maksimum verimlilik

EX60, Volvo Cars'ın yeni elektrikli otomobil mimarisi SPA3 üzerine inşa edildi ve markanın yeni nesil bilgi işlem sistemi HuginCore tarafından destekleniyor. Bu altyapı, ölçeklenebilirlik, modülerlik, üretim verimliliği ve maliyet açısından yeni standartlar sunuyor.

Cell-to-body (hücreden gövdeye batarya entegrasyonu) teknolojisi, şirket bünyesinde geliştirilen yeni nesil elektrik motorları, yeni batarya hücre tasarımı ve mega casting (büyük ölçekli tek döküm) uygulamaları, enerji verimliliğini ve menzili artırırken ağırlığı azaltıyor.

Bu yaklaşım, aynı zamanda EX60'ın tamamen elektrikli bir Volvo için bugüne kadarki en düşük karbon ayak izine sahip olmasını sağlıyor. Bu değer, daha kompakt modeli EX30 ile aynı seviyeye gelerek, EX60'ı çevresel açıdan da daha güçlü bir seçenek haline getiriyor.

EX60, Volvo Cars'ın İskandinav tasarım anlayışını aerodinamik verimlilik, yalın iç mekan detayları ve işlevsel kullanım özellikleriyle tamamen elektrikli bir yapıya taşıyor.

Model, 0,26'lık sürtünme katsayısı, uzun aks mesafesiyle sağlanan geniş iç hacmi, akıllı saklama çözümleri ve 28 hoparlörlü Bowers&Wilkins ses sistemiyle tasarım, konfor ve teknolojiyi bir arada sunuyor.

EX60, Volvo Cars'ın geliştirdiği teknolojileri, Google, NVIDIA ve Qualcomm Technologies işbirlikleriyle bir araya getiren HuginCore altyapısıyla markanın bugüne kadarki en akıllı otomobili olarak konumlanıyor.

10 milyar İsveç kronu yatırım

Google'ın yeni yapay zeka asistanı Gemini ile pazara sunulacak ilk Volvo modeli olacak EX60'ın üretimi için Torslanda tesisinde yaklaşık 10 milyar İsveç kronu yatırımla kapsamlı modernizasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Volvo EX60'ın menzil verileri, WLTP standartlarına göre belirli test koşullarında elde edilen ön değerlere dayanırken, gerçek kullanımda menzil, hava koşulları, batarya durumu, yol yapısı ve sürüş tarzı gibi faktörlere göre değişebiliyor.

Modelin şarj süreleri de batarya, araç ve dış ortam koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilirken, açıklanan süreler 400 kW hızlı şarj altyapısında yapılan testler esas alınarak paylaşılıyor.

Volvo Cars Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Samuelsson, üretimine başladıkları ilk EX60 müşteri otomobillerinin hem şirket hem de İsveç için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Samuelsson, "Önümüzdeki dönemde odağımız, EX60 üretimini yüksek kalite standartlarıyla istikrarlı şekilde artırmak olacak. Oyunun kurallarını değiştirecek olan bu model, önümüzdeki yıllarda karlı büyümemizin önemli itici güçlerinden biri olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu da modelin üretime başlamasının, markanın tamamen elektrikli geleceğe geçiş yolculuğunda önemli bir adımı temsil ettiğini vurguladı.

Emiroğlu, Türkiye pazarı olarak EX60 ile ürün gamlarını güçlendirmekten memnuniyet duyduklarını ve modelin Türkiye tanıtımının yılın ikinci yarısında yapılacağını aktararak, böylece modeli Türk kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını ifade etti.