Volvo, 3 Bin Kişiyi İşten Çıkarmayı Planlıyor

Volvo, 3 Bin Kişiyi İşten Çıkarmayı Planlıyor
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İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı. İşten çıkarmalar, şirketin idari kadrosunun yüzde 15'ini etkileyebilir.

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, devam eden yeniden yapılanmasının parçası olarak yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Volvo Cars'dan yapılan açıklamada, şirketin daha önce açıkladığı tasarruf programının genişletileceği belirtildi.

Bu kapsamda devam eden yeniden yapılanmasının parçası olarak şirketin yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı aktarılan açıklamada, işten çıkarmaların temelde İsveç'teki idari işleri etkileyeceği ifade edildi.

Söz konusu işten çıkarma planı, şirketin tüm idari personelin yaklaşık yüzde 15'ini temsil ediyor. Volvo Cars, yarısından fazlası İsveç'te olmak üzere dünya çapında 43 bin 800 kişiyi istihdam ediyor.

Çinli Geely Holding tarafından kontrol edilen Volvo, yüksek maliyetler, elektrikli otomobillere olan talepteki düşüş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi planlarına ilişkin belirsizlikle mücadele ediyor.

Volvo, 1,5 milyar İsveç kronuna (140 milyon dolar) varan yeniden yapılandırma maliyeti bekliyor. Şirket, Nisan 2025'te 18 milyar kronluk kapsamlı tasarruf programı açıklamıştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Samuelsson, "Otomotiv endüstrisi zorlu bir dönemin ortasında. Bunun üstesinden gelmek için nakit akışı üretimimizi iyileştirmeli ve maliyetlerimizi yapısal olarak düşürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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