Volkswagen, Passat sedanı Türkiye pazarından çekti! Artık satılmayacak

Alman otomotiv devi Volkswagen, Passat sedanın Avrupa'daki üretim ve satışını sona erdirdi. Türkiye için de geçerli olan karar sonrası, söz konusu model satış listelerinden kaldırıldı. Böylece Türkiye'de en çok satılan araçlardan bir tanesi olan Passat sedanın satışı durduruldu.

Ford, 2023 yılında Fiesta'nın üretiminin durdurulacağını duyurmuştu. Ford'un ardından bir benzer haberde Alman otomotiv devi Volkswagen'den geldi. Volkswagen, Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdirdi.

TÜRKİYE PAZARINDAN ÇEKTİ

Söz konusu karar Türkiye için de geçerli olacak. Wolkswagen, kararla birlikte Passat'ın sedan modelini Türkiye pazarından çekti. Markanın listesinde sadece station paketlerin satışta olduğu görüldü.

2 MODELİ SATIŞA SUNULACAK

Passat, Avrupa'da olduğu gibi bir süre daha station wagon gövde tipindeki Passat Variant ve Passat Alltrack versiyonlarıyla satılmaya devam edecek.

YERİNİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA DOLDURACAK

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen,Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero ile doldurmayı planlıyor.