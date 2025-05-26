Volkswagen'in Eski Yöneticilerine Dizel Skandalı nedeniyle Hapis Cezası

Volkswagen'in Eski Yöneticilerine Dizel Skandalı nedeniyle Hapis Cezası
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Almanya'da Volkswagen'in eski dört yöneticisi, dizel skandalı nedeniyle dolandırıcılıktan hapis cezasına çarptırıldı. Skandal, şirketin 30 milyar eurodan fazla maliyete yol açtı ve tarihi bir ekonomik kriz yarattı.

Almanya'da otomotiv üreticisi Volkswagen'in eski dört yöneticisi dizel skandalı (Dieselgate) olarak bilinen davada dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da otomotiv üreticisi Volkswagen'e 30 milyar eurodan daha fazla maliyete neden olan "Dieselgate" davada eski dört yönetici daha suçlu bulundu. Braunschweig Bölge Mahkemesi, Almanya tarihinin en büyük ekonomik skandalı olarak nitelendirilen ve 4 yıl süren Dieselgate davasında Volkswagen'in (VW) dört eski şirket yöneticisinin skandalda kişisel sorumluluk taşıdıklarına hükmetti. Mahkeme, dizel motorların geliştirilmesinden sorumlu eski yönetici Jens Hadler'e 4,5 yıl hapis cezası verirken Volkswagen'in marka gelişiminden sorumlu Heinz-Jakob Neusser de 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, şirketin otomotiv motorlarındaki tahrik elektroniği bölümünün eski yöneticisine 2 yıl 7 ay, bir başka bölüm yöneticisine de 1 yıl 10 ay ertelemeli hapis cezası verdi.

Braunschweig Bölge Mahkemesinde, VW'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn'a karşı bir dava ve toplam 31 sanıklı dört ayrı dava daha görülüyor.

Ödenen tazminatlar ve geri çağrılan otomobillerle birlikte bu skandalın şirkete maliyetinin 32 milyar Euro civarında olduğu tahminediliyor.

Skandal Eylül 2015'te patlak verdi ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuş ardından da Volkswagen Grubu milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı. Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket ve çok sayıda çalışan hakkında soruşturma başlatmıştı. Almanya'daki davada ise şirket, 1 milyar euro para cezası ödemeye mahkum edilmiş Üst düzey yönetici Winterkorn, 23 Eylül 2015'te şirketteki görevinden istifa etmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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