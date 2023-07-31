Almanya'nın lider otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, yaklaşık 700 milyon ABD doları tutarında bir sermaye artışıyla Çinli elektrikli araç startup'ı XPeng'in yüzde 4,99 hissesini satın alacak. XPeng ile yapılan anlaşmaya göre, Volkswagen marka iki adet elektrikli model Çin'de üretilecek ve yeni enerjili araç pazarında bir boşluğu dolduracak. Volkswagen Grubu, Çin'deki pazarın büyüklüğü ve önemi nedeniyle yerel ortaklıklara önem veriyor.

HABER: Volkswagen Grubu, Çinli ortağı XPeng ile elektrikli araç piyasasındaki işbirliğini güçlendirecek

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Volkswagen Grubu'nun çeşitli görüntüleri

2. XPeng'in çeşitli görüntüleri

3. Medyada yer alan haberlerin ekran görüntüleri

4. Çin'deki kentlerin çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Almanya'nın lider otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'nun, yaklaşık 700 milyon ABD doları tutarında bir sermaye artışıyla Çinli elektrikli araç startup'ı XPeng'in yüzde 4,99 hissesini satın alması basında geniş yankı buldu.

XPeng ile yapılan teknolojik çerçeve anlaşmasına göre, orta ölçekli segment için geliştirilecek iki adet Volkswagen marka elektrikli model Çin'de 2026 yılında üretim hattından çıkacak.

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre yeni modeller, yeni enerjili araç pazarının beklenenden hızlı büyüdüğü Çin'de, Volkswagen'in ürün yelpazesinde bir boşluğu dolduracak.

CNN'in haberine göre Çin, Volkswagen için en büyük pazar konumunda ve Alman grup, "pazarın ilk üçü arasında kalmayı amaçladığı Çin'de kendi dönüşümünü hızlandırdığını" duyurdu.

Financial Times, Sino Auto Insights kurucusu Tu Le'nin sözlerini alıntılayarak, anlaşmanın Çin elektrikli araç endüstrisi için bir güvenoyu niteliğinde olduğunu kaydetti.

Volkswagen Grubu Çin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ralf Brandstaetter, "Yerel ortaklıklar, Volkswagen Grubu'nun 'Çin'de Çin için' stratejisinin önemli bir yapı taşını oluşturuyor. Şimdi yerel elektrikli portföyümüzü genişletme çalışmalarımızı hızlandırıyor ve aynı zamanda bir sonraki inovasyon aşamasına hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)