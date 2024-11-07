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Volkswagen ABD'de 114 bin aracı geri çağırıyor

Volkswagen ABD'de 114 bin aracı geri çağırıyor
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, hava yastığı ile ilgili bir sorun nedeniyle ABD'de 114 bin 478 aracını geri çağırılacağını açıkladı. Sorun, belirli model araçların sürücü tarafındaki hava yastığı şişiricisinde meydana gelmesi olası patlama riski ile ilgili.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in hava yastığıyla ilgili bir sorun nedeniyle ABD'de 114 bin 478 aracını geri çağıracağı bildirildi.
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2017-2019 model Beetle, Beetle Convertible, 2012-2014 Passat, 2017 Passat Wagon ve 2006-2007 Passat Sedan araçlarını kapsadığı belirtildi.

114 BİN ADET ARAÇ GERİ ÇAĞRILACAK

Açıklamada, Volkswagen'in toplamda 114 bin 478 aracını geri çağıracağı duyuruldu. Söz konusu araçlarda hava yastığıyla ilgili bir sorunun olduğu kaydedilen açıklamada, sürücü tarafındaki ön hava yastığı şişiricisinin, uzun süre yüksek mutlak nem, yüksek sıcaklık ve yüksek sıcaklık döngüsüne maruz kalması halinde itici gaz bozulması nedeniyle patlayabileceği ifade edildi.Açıklamada, şişiricinin patlamasının sürücüye veya diğer yolculara keskin metal parçalarının isabet etmesine ve ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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