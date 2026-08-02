Vodafone Pay yaz dönemine özel nakit iade kampanyalarını duyurdu

Vodafone Pay, kullanıcılarının yaz aylarında artan seyahat, yeme-içme ve eğlence harcamalarına yönelik yeni nakit iade kampanyalarını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve Vodafone Pay ile Faturana Yansıt ürünlerinden oluşan ürün ailesi, yeni işbirlikleriyle geliştirilmeye devam ediliyor.

Vodafone Pay, yaz dönemine özel olarak sunduğu nakit iade fırsatlarıyla, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, plaj girişlerinden seçili e-ticaret platformlarına kadar pek çok alanda nakit iade fırsatlarından yararlanabiliyor.

Restoran ve plajlarda ek nakit iade fırsatı

Vodafone Red kullanıcıları, Obilet, Turna ve ZES ile seçili Çeşme restoran ve plajlarında yararlandıkları indirimlere ek olarak, ödemelerini Vodafone Pay Kart ile yapmaları halinde nakit iade kazanabiliyor. Bu kapsamda kullanıcılar, Happy üzerinden Obilet ve Turna için aldıkları 600 liralık indirim koduna ilaveten Vodafone Pay Kart ile gerçekleştirecekleri 2 bin lira ve üzeri harcamalarda, 600 lira nakit iade elde edebiliyor.

Seçili Çeşme restoranlarında, 750 liralık indirim koduna ek 2 bin lira ve üzeri Vodafone Pay Kart harcamalarına 750 lira, seçili Çeşme plajlarında ise 1000 liralık indirim koduna ek aynı tutarın üzerindeki harcamalara 1000 lira nakit iade sunuluyor. ZES kullanıcıları da Happy üzerinden aldıkları yüzde 15 indirim koduna ek olarak Vodafone Pay Kart ile yaptıkları harcamalarda, toplam 500 liraya kadar yüzde 15 nakit iadeden yararlanabiliyor.

Vodafone Pay kullanıcıları ayrıca, hiçbir akaryakıt istasyonu ayrımı olmaksızın, Vodafone Pay Kart ile tek seferde yapacakları 1000 lira ve üzeri harcamalarında, aylık olarak maksimum 200 lira nakit iade kazanıyor. Diğer yandan, Amazon, Hepsiburada, Trendyol, N11 ve Pazarama e-ticaret platformlarında Vodafone Pay Kart ile yapacakları tek seferde 1000 lira ve üzeri alışveriş harcamalarında, aylık olarak maksimum 250 lira nakit iade sunuluyor.

Toplam kullanıcı sayısı 10 milyon

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Vodafone, toplam 10 milyon kullanıcıya ulaşan Vodafone Pay'in alternatif ödeme çözümü olan "Vodafone Pay ile Faturana Yansıt" sayesinde, faturalı hatlar için harcama tutarını faturaya yansıtarak, faturasız hatlar için ise harcama tutarını bakiyeden düşerek alışveriş yapma imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yaz döneminde seyahat, yeme-içme ve eğlence harcamalarının attığına işaret etti. Vodafone Pay olarak, kullanıcılarının günlük harcamalarında daha fazla avantaj elde etmelerini sağlayan kampanyalar geliştirmeye devam ettikleri aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone Pay Kart, müşterilerimizin sanal ve fiziksel kart ile harcamalarını kolayca ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebildiği ve kazandığı nakit iadelerle daha fazla harcayabildiği bir ön ödemeli kart türü. Bu hizmet kapsamında yaptığımız işbirlikleriyle, yaz boyunca müşterilerimize çeşitli nakit iade fırsatları sunuyoruz. Vodafone olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA