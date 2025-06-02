Vodafone, İzmir'de 4.5G Hızını 2 Kata Çıkardı ve 5G'ye Hazır

İzmir'de 4.5G hızını 2 kata kadar artıran Vodafone, 5G'ye de hazır olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, en iyi dijital müşteri deneyimini sunmak için altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

4.5G'deki kapsama gücünü yeni yatırımlarla artırmaya devam eden şirket, İzmir'e yaptığı ek yatırımlar ve kapasite artışlarıyla ildeki 4.5G müşterilerinin indirme hızını Mart 2023 öncesi döneme kıyasla 2 kata kadar artırdı.

İzmir'de 5G hizmeti sunmaya da hazır durumda olduğunu açıklayan şirket, Türkiye genelinde 5G'ye geçiş sürecinde hem teknik altyapısını güçlendiriyor hem de müşterilerini bu dönüşüme hazırlıyor.

5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve aynı anda daha fazla cihazın bağlanabilmesi gibi avantajları herkesin deneyimleyebilmesi için çalışmalarını sürdüren şirket, yeni teknolojinin hayatın her alanına dokunacağı bir dönem için hazırlıklarını tamamlıyor.

5G'nin potansiyelini yalnızca büyük şehirlerde değil, tüm Türkiye'de erişilebilir kılmayı hedefleyen şirket, bu doğrultuda, hem altyapı yatırımlarını yaygınlaştırıyor hem de kullanıcıların bu yeni bağlantı teknolojisine kolayca adapte olabilmesi için cihaz, uygulama ve deneyim odaklı çözümler geliştiriyor.

"En iyi dijital deneyimi sunma hedefiyle yatırımlara devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, müşterilere en iyi dijital deneyimi sunma hedefiyle yatırımlara devam ettiklerini belirterek, bağlantı hızı ve kalitelerini artırdıklarını kaydetti.

İzmir'de son dönemde yaptıkları yeni saha ve kapasite yatırımlarıyla 4.5G altyapılarını daha güçlendirdiklerini aktaran Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayede, müşterilerimizin 4.5G indirme hızını 2 kata kadar artırırken, aynı zamanda 5G teknolojisine geçişi mümkün kılacak altyapıyı da hazır hale getirdik. Türkiye'nin dijital geleceğine yatırım yapmaya ve müşterilerimizi son teknolojilere hazırlamaya devam edeceğiz."