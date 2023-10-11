Vivense, Brüksel'de ikinci showroom'unu açtı

Vivense, Belçika'daki ikinci showroom'unu Brüksel'de açtı. İngiltere ve Almanya operasyonlarında 200 bin siparişi yakalayan marka, geçen ay açılan Amsterdam showroom'undan sonra yeni açılan Brüksel showroom'unda iç mimarlık hizmeti de veriyor.

Markadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vivense 2020 yılında Londra ile başlayan global yolculuğuna şu anda İngiltere, Almanya, Belçika ve Hollanda'da 7 showroom ile devam ediyor. Aynı zamanda e-ticaret faaliyetlerini sürdürüyor. 2020 yılı itibariyle ihracat faaliyetlerine ağırlık vermeye başlayan Vivense, geniş lojistik ağı sayesinde gerçekleştirdiği teslimatlarla şimdiye kadar Türkiye'de üretilen yüz binlerce mobilyayı 25'ten fazla ülkedeki müşterileriyle buluşturdu. Kategori, kalite ve çeşitlilik açısından geniş bir ürün grubuna sahip olan marka, geniş tedarik ve operasyon ağı, showroom'ları ve e-ticaret siteleri sayesinde Türkiye'de; ihracat faaliyetleriyle Avrupa'da her geçen gün artan bir ivmeyle büyümeye devam ediyor."

Markanın Kurucusu ve CEO'su Kemal Erol konuyla ilgili şunları söyledi:

"Londra, Köln ve Belçika'nın ardından Amsterdam, Nürnberg ve Brüksel'de açtığımız yeni showroom'lar ve e-ticaret sitelerimiz, Vivense olarak Avrupa'daki varlığımızı daha da güçlendirmemize olanak tanıyor. Bu ay Avrupa'ya 500. ihracat tırımızı gönderdik, önemli bir ölçeğe ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz, iş modelimizi sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmek, müşteri deneyimini ürün kalitesi ve teslimat altyapısına odaklanarak daha da artırmak olacak."