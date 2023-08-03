Visa, H&M Group ve diğerleriyle dönüşüm ekonomisi için iş birliği yapıyor

Visa, H&M Group markası COS, United Repair Centre, Mindworks, Twig ve Ellen MacArthur Vakfı ile iş birliği yaparak tüketicilerin döngüsel ekonomiye geçişini kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir tüketici tercihlerini desteklemeyi hedefliyor.

Visa Dönüşüm Ekonomisi Davranış İçgörüleri Laboratuvarı, tüketicilerin döngüsel ekonomiye geçişlerini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir tüketici tercihlerini desteklemek amacıyla, H&M Group markası Cos, United Repair Centre, Mindworks, Twig ve Ellen MacArthur Vakfı ile iş birliğine gitti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Visa, Dönüşüm Ekonomisi Davranış İçgörüleri Laboratuvarı'nın ( Visa Recommerce Behavioral Insights) perakende sektörü ile geçekleştirdiği ilk iş birliğini duyurdu.

İş yerlerinin tüketicilere dönüşüm ekonomisine geçişte nasıl destek verebileceğini araştırmak ve paylaşmak üzere hayata geçen Visa Dönüşüm Ekonomisi Davranış İçgörüleri Laboratuvarı'nın ilk iş ortakları H&M Group'un COS markası, United Repair Centre, Mindworks, Twig ve Ellen MacArthur Vakfı oldu.

İkinci el satış pazarı ve giysi tadilatı konusunda içgörüler araştırılacak

Açıklamada, tüketicilerin yüzde 92'sinin daha sürdürülebilir bir yaşam istediği ancak sadece yüzde 16'sının buna yönelik somut adım attığı kaydedildi. Bu duruma göre Visa'nın perakende markaları ile kurduğu iş birliği, niyet ile eylem arasındaki farkın giderilmesine yönelik çözümlerin üzerine çalışacağı belirtildi.

Moda endüstrisinin döngüselliğe geçişinde önemli bir yere sahip olan ikinci el satış pazarının her geçen gün büyüyen bir alan olduğu ifade edilen açıklamada, Avrupa'da tüketicilerin yalnızca yüzde 47'sinin yılda bir defa ikinci el satış faaliyetinde bulunduğu bildirildi.

Bu nedenle, birçok marka hala bu alanda tüketicilerin ilgisini, onları harekete geçiren unsurlar ile karşılaştıkları engelleri anlamaya çalışıyor. Buna göre, ilk etapta COS, tüketicileri ikinci el satış pazarına çeken ve katılımını artıran unsurları araştıracak.

United Repair Center ise tüketiciler için giysi tamiri konusundaki engelleri ve giysi tamir hizmetlerinin herkes için nasıl daha erişilebilir ve faydalı hale getirilebileceğini araştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de tüketicilerin daha sürdürülebilir bir yaşam arzu ettiğini, ancak bunu hayata geçirecek adımları atmakta zorlandığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın önde gelen ödeme ağlarından biri olan Visa, tüketicilerin daha sürdürülebilir tercihler yapmasına yönelik hizmetler geliştirmek için benzersiz bir konumda yer alıyor. Kısa süre önce duyurduğumuz Dönüşüm Ekonomisi kavramı, daha sürdürülebilir bir ekonomi için 6 temel tüketim şeklini kapsıyordu: Kirala, yeniden doldur, tamir et, yeniden dağıtıma sok, ikinci el sat ve kullanım ömrü tamamlandığında iade et.

Visa Dönüşüm Ekonomisi Davranış İçgörüleri Laboratuvarı, bireyleri bu alanlarda harekete geçirecek motivasyon noktalarını belirlemeyi hedefliyor. Bu sayede giyim sektöründe sürdürülebilir modanın tercih edilmesini ve tüketicilerin döngüsel ekonomiye geçişlerini hızlandırmayı hedefliyoruz."

Açık kaynaklı raporlar aracılığıyla paylaşılacak

Çalışmaların değişen tüketici davranışlarını tetikleyen faktörlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için online ve fiziksel mağaza ortamı gibi farklı ortamlarda yürütülerek, görünürlük, erişim ve satın alınabilirlik gibi başlıklara odaklanılacağının belirtildiği açıklamada, elde edilen bulguların, kendi döngüsel modelini kurmak isteyen iş yerleri tarafından da kullanılabilmesi için açık kaynaklı olarak indirilebilir raporlar aracılığıyla sunulacağı kaydedildi.

Projenin diğer iş ortakları olan Ellen MacArthur Foundation Vakfı'nın döngüsel tasarım, Twig'in fintech ve ikinci el satış, Mindworks'ün ise davranış modeli tasarımı alanındaki deneyim ve bilgi birikimlerinin, çalışmalarda edinilen içgörülerin sürdürülebilirlik alanında somut aksiyonlara dönüştürülmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.