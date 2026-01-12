Haberler

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yatay seyirle 13.772,00 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı %0,98 artışla 13.770,00 puandan tamamlarken, akşam seansında yükselişini sürdürdü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat haftaya yatay seyirle 13.772,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,98 artışla 13.770,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 13.785,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,01 üzerinde 13.772,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar teknoloji hisseleri öncülüğünde haftaya pozitif başlarken, piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve jeopolitik gelişmeler risk unsuru olarak öne çıkıyor.

A???????nalistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da cari denge ile Fed'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

