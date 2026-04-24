VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yatay seyirle 16.610,00 puandan başladı.

Yurt içi piyasalarda dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle işlem gerçekleşmedi. Çarşamba günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 16.604,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.633,00 puandan kapandı.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,04 üzerinde 16.610,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında ateşkes konusunda ilerleme kaydedilememesi ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalması nedeniyle yatırımcılar temkinli davranıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.500 ve 16.400 puanın ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
