Haberler

VİOP'ta BIST 30 Ağustos Vadeli Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,06 düşüşle 15.834 puandan başladı. Küresel risk iştahını azaltan jeopolitik endişeler ve Fed'in şahin tonu etkili oldu. Analistler 16.000/16.100 direnç, 15.700/15.600 destek seviyelerine dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,06 düşüşle 15.834,00 puandan başladı.

Dün yatay seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,01 azalışla 15.843,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında düşüşünü hızlandırarak 15.827,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 azalarak 15.834,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı barış arayışlarının henüz sonuç vermemesiyle güçlenen enflasyonist endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin tonlu mesajlar risk iştahını törpülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.000 ve 16.100 puanın direnç, 15.700 ve 15.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Vize şirketlerine operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan, Hamaney'in sağlık durumunu paylaştı

Pezeşkiyan paylaştı: Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
Daha 1 hafta önce evlenmişti! Şarampole yuvarlanan damat hayatını kaybetti

Daha yeni dünyaevine giren damat, feci kazada yaşamını yitirdi
Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! 2,5 ayın rekoru geldi

Yatırımcısının yüzünü güldürdü! Son 2,5 ayın rekoru geldi
Müge Anlı'dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan

Süper Lig ekibinin çağrısına yanıtı bomba

'Çöp atma' tartışması kanlı bitti: Kadının burnunu kırıp kardeşini bıçakladılar

Çöp atmaya çıkan kadının burnunu kırıp, kardeşini bıçakladılar
'Balkondan düştü' denmişti! Deniz Seki'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama var

Kazanın perde arkası! İşte Deniz Seki'nin sağlık durumu
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı