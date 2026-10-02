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VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli endeks kontratı güne yüzde 0,30 artışla başladı

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VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli endeks kontratı güne yüzde 0,30 yükselişle 15.586,00 puandan başladı. Dün normal seansı yüzde 1,70 artışla 15.538,00 puandan tamamlayan kontrat, akşam seansında yüzde 0,11 değer kazandı; gözler ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,30 yükselişle 15.586,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,70 artışla 15.538,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında yüzde 0,11 değer kazanarak 15.556,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,30 artarak 15.586,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki sert satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde Fon Koordinasyon Kurulunun 2'nci toplantısının, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.700 puanın direnç, 15.400 ve 15.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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