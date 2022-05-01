Dünyanın en yüksek otomatik meteoroloji istasyonu Everest Dağı'na kurulacak

Çin Bilimler Akademisi Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü (ITP) Yardımcı Araştırmacısı Zhao Huabiao, Çin- Nepal sınırındaki Everest Dağı'nda gerçekleşecek proje ile ilgili bilgi verdi.

"MUSON TAHMİNLERİNİ KOLAYLAŞTIRABİLİR"

Huabiao, "Tamamlandığında dünyanın en yüksek meteorolojik izleme istasyonu olacak. Dağın güney yamacında 8.430 metre irtifada bir istasyon var. Dağın güney ve kuzey yamaçları iklim açısından büyük farklılıklar gösterdiğinden, kuzey tarafında bu izleme istasyonunun inşa edilmesi son derece gerekliydi. Bilimsel araştırmamız açısından, Qinghai-Tibet Platosu'ndaki ekolojik çevredeki değişimler üzerinde çalışmamız için geçerli verileri elde edebiliriz. Ayrıca rüzgar yönündeki değişiklikler, rüzgar hızı ve bağıl nem gibi meteorolojik verilerle musonun ne zaman geleceğini bilebiliriz ve bu da muson tahminlerini kolaylaştırabilir" dedi.

TIRMANIŞ İÇİN EN UYGUN HAVAYI BEKLİYORLAR

Araştırmacılar, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki teçhizatın dağcılara dağıtılacağını söyledi. Dağcılardan her birinin görev sırasında taşıyacağı yük 7 kilogramdan fazla olmayacak. Halihazırda istasyonun kurulmasıyla görevli mühendisler tırmanış için en uygun havayı bekliyor.

Xinhua / Ekonomi