Haberler

Vezirköprü Besi OSB'de orman süreci tamamlandı

Vezirköprü Besi OSB'de orman süreci tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulması planlanan Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk etabının orman vasfından çıkarılmasına ilişkin süreç tamamlandı. Proje, modern hayvancılık ve bölgesel ekonomik kalkınma hedefliyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulması planlanan Besi Organize Sanayi Bölgesi (Besi OSB) projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Proje alanının ilk etapta değerlendirilecek kısmının orman vasfından çıkarılmasına ilişkin süreç tamamlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, İnkaya ve Yağınözü Mahalleleri sınırlarında bulunan alanın projeye uygun hale getirilmesi adına kritik bir aşama geride bırakıldı. İlçede hayvancılık sektörünün daha modern koşullarda faaliyet göstermesi amacıyla planlanan Besi OSB'nin, bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlaması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Gül, projenin Vezirköprü açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üretim kapasitesini artıracak yatırımın ilçenin ekonomik yapısına güç katacağını ifade etti. Başkan Gül açıklamasında, "Hayvancılık sektörünü daha modern bir yapıya taşıyacak ve yatırımcılar için yeni fırsatlar oluşturacak Besi OSB projesinde önemli bir süreci tamamladık. İlçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Tamamlandığında bölgede planlı ve modern hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasına katkı sunması beklenen Besi OSB'nin, yeni yatırım alanları oluşturarak ekonomik hareketliliği artırması öngörülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Evler tahliye ediliyor, esnaf kepenk kapattı
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu

Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur ölü bulundu
Özgür Özel, Erdoğan'a 300 bin TL tazminat ödeyecek

Mahkemeden Özgür Özel'e kötü haber! Davayı kaybetti
Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
10 yıllık sır perdesi kalktı! Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti

10 yıllık sır perdesi kalktı! Katil her şeyi itiraf etti
Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Gideceği takımdaki yeni evi bile hazır
Acun Ilıcalı'dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım

Tarihi karara itiraz etti!

İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Okan Buruk'a dev talip! Avrupa'da yeni bir tarih yazabilir