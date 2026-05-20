Vezirköprü Besi OSB'de orman süreci tamamlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulması planlanan Besi Organize Sanayi Bölgesi (Besi OSB) projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Proje alanının ilk etapta değerlendirilecek kısmının orman vasfından çıkarılmasına ilişkin süreç tamamlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, İnkaya ve Yağınözü Mahalleleri sınırlarında bulunan alanın projeye uygun hale getirilmesi adına kritik bir aşama geride bırakıldı. İlçede hayvancılık sektörünün daha modern koşullarda faaliyet göstermesi amacıyla planlanan Besi OSB'nin, bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlaması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Gül, projenin Vezirköprü açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üretim kapasitesini artıracak yatırımın ilçenin ekonomik yapısına güç katacağını ifade etti. Başkan Gül açıklamasında, "Hayvancılık sektörünü daha modern bir yapıya taşıyacak ve yatırımcılar için yeni fırsatlar oluşturacak Besi OSB projesinde önemli bir süreci tamamladık. İlçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Tamamlandığında bölgede planlı ve modern hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasına katkı sunması beklenen Besi OSB'nin, yeni yatırım alanları oluşturarak ekonomik hareketliliği artırması öngörülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı