Vestel, TÜV SÜD ile Stratejik İş Birliği Başlattı

Vestel, dünyanın önde gelen test ve sertifikasyon kuruluşlarından TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH ile stratejik bir iş birliği başlattı. İş birliğiyle, şirket bundan böyle farklı sektörlerdeki firmalara yönelik test hizmetlerini TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH'nin global uzmanlığı ile birleştirecek.

Vestel, küresel oyuncu olma vizyonu kapsamında faaliyet gösterdiği alanlara yönelik uluslararası iş birliklerini artırmaya devam ediyor. Her yıl cirosunun yüzde ikisini Ar-Ge faaliyetlerine ayıran şirket, bugün bin 800 kişiden oluşan Ar-Ge ekibi ile teknoloji üretimindeki gücünü her geçen gün artırıyor. Şirket bu kapsamda teknik altyapısını, uluslararası alanda faaliyet gösteren güvenlik ve sertifikasyon kuruluşlarından TÜV SÜD PRODUCT SERVİCE GMBH'nin global uzmanlığı ile birleştirerek sektörde önemli bir referans noktası oluşturma kararı aldı.

Şirket, Vestel Elektronik DQA, CE Test ve Belgelendirme, Endüstriyel Uygulamalar Grup Müdürlüğü aracılığıyla imzaladığı CARAT anlaşması kapsamında, bundan böyle ses, görüntü ve bilgi teknolojisi cihazlarının ürün güvenliği ve elektromanyetik uyumluluk testlerini TÜV SÜD PRODUCT SERVİCE GMBH adına kendi laboratuvarlarında gerçekleştirecek.

Şirket, test altyapısıyla uluslararası alanda iş birliklerine imza atıyor

Yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu test altyapısı ve laboratuvarları ile öne çıkan Vestel, Türkiye'de şirket ile bu anlaşmayı yapan ilk marka olma fırsatını yakalayarak test faaliyetleri anlamında uluslararası alanda önemli bir adım atmış oldu. Anlaşma kapsamında tüm testler Vestel mühendisleri tarafından kendi laboratuvarlarında yapılırken raporların sertifikaları şirket kontrollerinin ardından yayımlanacak. Uluslararası standartlara dayalı sertifikalar, üçüncü taraf firmaların ürünlerini gümrüklerden geçirebilmelerini ve pazarda dolaşım hakkı kazanmalarını sağlayacak.

Vestel Elektronik Genel Müdürü Ender Yüksel, yapılan bu önemli anlaşmanın, TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH gibi dünya çapında tanınmış bir test kuruluşuyla iş birliği yaparak şirketin test hizmetleri alanında global standartlara ulaşmasını sağlayacağını vurguladı. Yüksel, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu yeni anlaşma, şirketimizin yetkinliklerini daha da ileriye taşıyacak stratejik bir adım. Bundan böyle, 'test faaliyetleri' konusunda dünya standartlarında hizmet sunmanın yanı sıra, sahip olduğumuz test altyapısını değerlendirerek ek gelir elde edeceğiz. Önümüzdeki dönemde test hizmetlerimizi uluslararası pazarlara da açmayı hedefliyoruz. Böylece şirketimiz, yalnızca üretim ve teknoloji alanında değil, test ve sertifikasyon hizmetlerinde de iddiasını ortaya koyacak." - İSTANBUL