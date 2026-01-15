Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

Pandemi döneminde büyük bir ivme yakalayan paket servis sektörü, bu kez esnaf kuryelerin tepkisiyle gündemde. Yılın başında açıklanan yeni ücret tarifelerinin fiili gelirleri artırmadığını savunan kuryeler, üç gün sürecek iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

NTV'de yer alan bilgilere göre, 2026 yılı başı itibarıyla paket başı ödemeler, kilometre ücretleri ve haftalık primlerde artışa gidildi. Ancak esnaf kuryeler, bu artışların matematiksel hesaplamalarla olduğundan yüksek gösterildiğini, pratikte ise 2025 yılındaki kazanç seviyelerinin korunamadığını ileri sürüyor.

AYLIK 120 BİN LİRA VAADİ

Bazı firmalar, haftada 200 paket teslim eden bir kuryenin ortalama 30 bin lira gelir elde edebileceğini, bunun da aylık brüt 120 bin liraya denk geldiğini kamuoyuyla paylaşıyor. Ayrıca 2 kilometreyi aşan teslimatlarda yüzde 60'ın üzerinde ücret artışı ve belirli teslimat sayılarını aşanlara haftalık bonus ödemeleri vaat ediliyor.

KURYELER SAHADAKİ TABLOYA DİKKAT ÇEKİYOR

Sahada çalışan kuryeler ise açıklanan bu rakamların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Esnaf kuryelerin sabit çalışma saatlerinin bulunmadığını, gelirlerin tamamen aktif çalışma süresi ve teslimat sayısına bağlı olduğunu vurgulayan kuryeler, artan maliyetler nedeniyle net kazançlarının ciddi şekilde azaldığını ifade ediyor.

Esnaf kuryeler; motosiklet ve ekipman giderleri, sigorta, yakıt, bakım masrafları ile birlikte BAĞ-KUR primleri, muhasebe ücretleri ve vergi yükümlülüklerini kendi bütçelerinden karşılıyor. Bu giderler düşüldüğünde açıklanan gelir tablolarının gerçekçi olmadığı görüşü öne çıkıyor.

Bu nedenlerle kuryeler, 18-19-20 Ocak tarihlerinde kontak kapatarak paket dağıtmayacaklarını açıkladı. Eylemin tüm kuryeleri kapsamadığı, katılmayanların ise kendi çalışma planları doğrultusunda hizmet vermeyi sürdüreceği belirtildi.