EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatırılacak? Bakan Bilgin tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 1 buçuk milyondan fazla kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin yeni detaylar paylaştı. Komisyon aşamasının ay sonunu bulabileceğini ve ayın sonunda ise düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu'na gidebileceğini ifade eden Bakan Bilgin, "İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir" dedi.

Binlerce çalışanın gündeminde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) sorununda düğüm, 2022'nin sonlarına doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen zirve sonrası yaptığı açıklama çözülmüştü. Yeni düzenlemeyle, yaş sınırı olmaksızın 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik kapısı açılıyor.

EYT BEKLEYENLERİN GÖZÜ KULAĞI MECLİS'TE

İlk maaşlarını almak için adeta gün sayan binlerce vatandaş, bir yandan düzenlemenin ne zaman meclise geleceğini takip ederken bir yandan da yetkililerden gelen açıklamalara kilitlenmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Eyt bize geldikten sonra Meclis'te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir, Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi. Bizden bir tarih istemeyin" ifadelerini kullanmıştı.

İLK AYLIKLAR ŞUBAT YA DA MARTTA YATACAK

Eyt düzenlemesiyle ilgili son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Komisyon aşamasının ay sonunu bulabileceğini ve ayın sonunda ise Plan ve Bütçe Komisyonu'na gidebileceğini ifade eden Bakan Bilgin, ilk aylıkların şubat ya da mart ayında bağlanabileceğini söyledi.

EYT YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkı kazanacak.

Eyt'den yararlanabilmek için;

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

Örneğin düzenleme, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğinde 5 bin prim gün sayısını tamamalmış ve 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydı olan bir erkek çalışan prim gün sayısı dolmasına rağmen 25 yıl sigortalılık süresi 1 Eylül 2024'te dolacağı için düzenlemeye ancak 1 Eylül 2024'te başvurabilecek. Yine aynı tarihte yani 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydolmuş kadın çalışan düzenleme 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girerse düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak bu çalışanın prim gün sayısı 5 bin günden az ise bu çalışan sigortalılık süresini tamnalamasına karşın prim gün sayısını tamamladığında ancak EYT düzenlemesine başvurabilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN ALINACAK

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, işlemlerin E-Devlet'ten başvuruların belirtti.