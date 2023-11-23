VEDAŞ Hakkari'de muhtarlarla toplantı yaptı

Hizmet bölgesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelmeye devam eden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Hakkari'de görev yapan muhtarlarla toplantı yaptı.

Yaklaşık seksen muhtarın katıldığı toplantıda konuşan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, "Muhtarlarımızla bir araya gelerek faaliyetlerimizi anlattığımız, muhtarlarımızın da taleplerini dinleyerek istişare ortamı oluşturduğumuz faydalı bir toplantı oldu. Vatandaşlarımız çeşitli taleplerini muhtarlarımız aracılığıyla bizlere iletiyor. Bu noktada muhtarlarımızın köprü vazifesi gördüğünü de unutmamız lazım. Dolayısıyla muhtarlarımız bizim için önemli bir paydaş konumundadır. Hizmet kalitemizi artırırken tüketicilerimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamayı da önemsiyoruz. Birlikte daha iyi neler yapabiliriz konusunda istişare ediyoruz. Bu kapsamda Hakkari'de düzenlediğimiz toplantının oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. Toplantımıza katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Toplantıya VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu, Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü M. Fatih Ekinci, Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Kısacık, Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, Hakkari Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cevdet Miroğlu, köy ve mahalle muhtarları ile VEDAŞ yöneticileri katıldı. - HAKKARİ