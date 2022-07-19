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Vay vatandaşın haline! Bir okkalı zam da yumurtaya yapıldı

Haberler.com - Ekonomi
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Asgari ücrete gelen zam sonrası gıda fiyatlarına da peş peşe zam haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda 30 lira civarında olan yumurtanın kolisi yem, nakliye ve enerji maliyetleri gerekçe gösterilecek 50 lira seviyelerine yükseltildi.

Yumurta üretiminde artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri fiyatlara rekor artış olarak yansıdı. Birkaç hafta önce 30 lira civarında satılan yumurtanın kolisi 50 liraları gördü. Ucuzluk marketlerde orta boy yumurtanın fiyatı 46,5 lirayla 47,5 lira arasında değişiyor.

ÜRETİCİLER İSYANDA: ZARAR EDİYORUZ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yumurta maliyetlerinin 1,5 lira seviyesinde olduğunu ifade eden üreticiler, bir süredir toptan satış fiyatlarının 70 kuruş olması sebebiyle üretimin durma noktasına geldiğini söylüyordu. Yüzde 100'ün üzerinde zarar ettiklerini kaydeden üreticiler, devletten yem desteği isterken, nakliye maliyetlerinin de 3 bin liradan 10 bin liraya çıktığını vurguluyordu.

BÜYÜK BOYLAR 50 TL'DEN SATILIYOR

Yumurta toptancısı Süleyman Önal, fiyatların şu anda dengelenmeye başladığını belirterek, orta boy yumurtanın 42 lira seviyesine çıktığını, büyük boy yumurtanın 45 liraya, XL'ların ise 50 liraya satıldığını anlattı. Önal "Tabii marketlerde bunlar beşer lira daha fazla oynar. Şu anda telafi etmedi zararlarını ama biraz olsun nefes aldı üretici diye düşünüyorum" dedi.

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Yorumlar (2)

Erdem Taner:

Yakında görürüz yumurtanın kolisini.

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Şerif Ali:

NE BEKLİYORDUNUZ? TÜRKİYE EKONOMİSİ İFLAS EŞİĞİNDE. ALGI İLE İDARE EDİLİYORUZ.

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