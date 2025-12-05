Haberler

VavaAI Fiyat Endeksi'nin Kasım 2025 sonuçları yayımlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VavaCars, Kasım 2025 tarihli VavaAI Fiyat Endeksi'ni yayınladı. İkinci el araç fiyatlarının geçen yıla göre %20,3 arttığı, ancak genel enflasyonun altında kalarak %0,2 yükseldiği belirtiliyor. Ayrıca, sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasında fiyat ayarlamalarını tetiklediği ifade ediliyor.

VavaCars, kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı VavaAI Fiyat Endeksi'nin Kasım 2025 sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20,3 artış gösteren ikinci el araç fiyatları, kasım ayında yüzde 0,2 artarak genel enflasyon artışının altında kaldığını ortaya koydu.

Aynı dönemde enflasyon yüzde 31,07, dolar yüzde 22,5 ve euro yüzde 34,1 yükseldi. Bu yıl ise ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 18,2 artış gösterirken, bu dönemde enflasyon yüzde 29,7, dolar yüzde 20 ve euro yüzde 33,4 arttı.

Kasım ayında fiyatların genel olarak yatay seyretmesi ve bazı model gruplarında geri çekilmelerin görülmesi, piyasadaki belirgin fiyat baskısının devam ettiğini ortaya koyuyor.

Fiyatların yatay seyretmesi, kısa vadede araç almayı düşünenler için ikinci el pazarında dikkati çekici fırsatlar sunuyor.

Sıfır araç kampanyaları ve araç üreticilerinin takas destekleri, ikinci el piyasasında kısa vadeli fiyat ayarlamalarını tetiklerken, tüketici talebinin daha dengeli ve rasyonel bir seviyede şekillendiğini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, kasım ayı verilerinin ikinci el araç piyasasının yılın son çeyreğinde güçlü bir düzeltme dinamiğine girdiğini gösterdiğini belirtti.

Gözelekli, "Sıfır araç üreticilerinin sunduğu kampanyalar ve takas destekleri, ikinci el fiyatlarını özellikle kısa vadede aşağı yönlü etkiledi. Bu baskı öncelikle 2023-2025 model yıllarında hissedilirken, kısa süre içinde 2019-2022 model gruplarına da yayıldı. Bazı yeni model gruplarında fiyatlar ağustos seviyelerine gerilerken, genel endekste fiyatların çok sınırlı artışla kapanması dikkat çekiyor. VavaCars olarak bu süreci şeffaf veriler ve güçlü teknolojik altyapımızla yakından izlemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...

"Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak..."
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı ilçeyi sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu

İlçeyi bir anda sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu
Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Türkiye genelinde tüm sayaçlar değişiyor! Tarih de belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.