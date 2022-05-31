Vatandaş aidat öder gibi ev alacak! Yeni konut projesini Erdoğan duyuracak - Haberler

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Vatandaş aidat öder gibi ev alacak! Yeni konut projesini Erdoğan duyuracak

Haberler.com - Ekonomi
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Türkiye'de konut fiyatlarının yükselmesinin ardından hükümet kolları sıvadı. Vatandaşın daha ucuza ev alması için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaşın aidat öder gibi ev almasın sağlayan bir proje üzerinde çalışıyor. Projenin detaylarını ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

Ülkemizde başta enflasyon olmak üzere konut noktasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle satılık ve kiralık ev fiyatları fahiş oranda arttı. Vatandaşın konut krizi yaşamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı de neler yapılabileceğini belirlemek adına acil olarak kolları sıvadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, herkesi heyecanlandıran bir projeyle ilgili bilgi verdi. Kurum, Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar projeyle ilgili başka bir detay belli olmadı. Proje hakkındaki detayların, ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Fahiş kira artışlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum, şunları söyledi: "Dört bakanlık çalışıyor bir hafta 10 gün içinde çalışmayı Meclis'e göndereceğiz. Konut kira artışlarını TÜFE'ye endeksli yapmak zorundayız. Konut piyasasındaki darlıktan dünyada yaşanan enflasyon krizinden hareket edip fırsatçılık yapan ve açıklanan fiyatların üzerinde zam yapan kişiler var. Bu zamlar kanuna aykırıdır.

Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır."

Haberler.com - Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Türkiye konut Ekonomi Güncel Haberler

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