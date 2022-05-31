Vatandaş aidat öder gibi ev alacak! Yeni konut projesini Erdoğan duyuracak - Haberler

Ülkemizde başta enflasyon olmak üzere konut noktasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle satılık ve kiralık ev fiyatları fahiş oranda arttı. Vatandaşın konut krizi yaşamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı de neler yapılabileceğini belirlemek adına acil olarak kolları sıvadı.

HEYECANLANDIRAN PROJE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, herkesi heyecanlandıran bir projeyle ilgili bilgi verdi. Kurum, Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

DETAYLARI ERDOĞAN DUYURACAK

Şu ana kadar projeyle ilgili başka bir detay belli olmadı. Proje hakkındaki detayların, ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KİRA ARTIŞLARINA İLİŞKİN DE KONUŞTU

Fahiş kira artışlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum, şunları söyledi: "Dört bakanlık çalışıyor bir hafta 10 gün içinde çalışmayı Meclis'e göndereceğiz. Konut kira artışlarını TÜFE'ye endeksli yapmak zorundayız. Konut piyasasındaki darlıktan dünyada yaşanan enflasyon krizinden hareket edip fırsatçılık yapan ve açıklanan fiyatların üzerinde zam yapan kişiler var. Bu zamlar kanuna aykırıdır.

"MAHKEMELERE BAŞVURABİLİRLER"

Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır."

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