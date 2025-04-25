Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?

Elektrik faturalarındaki artış, kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor. Son olarak bir vatandaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda faturasına yansıyan "indirim" ifadesine dikkat çekti.

TÜKETİM NEREDEYSE AYNI AMA...

Vatandaşın açıklamasına göre; geçtiğimiz ay 285 kWh elektrik tüketimi karşılığında 638 TL fatura öderken, bu ay 299 kWh için 738 TL fatura ödedi. Artış miktarı görece düşük olsa da faturadaki "indirim" vurgusu kafa karıştırdı.

"BU NEYİN İNDİRİMİ?"

"Size geçmiş ay ve bu ay gelen elektrik faturalarını göndermek istiyorum. Elektrik geçen ay 285 kW kullanım ve 638 TL tutarında. Son gelen fatura ise 299 kW ve 738 TL. Hemen hemen tutarlı ancak kırmızı ile işaretlediğim kısımda bir indirim yazısı dikkatimi çekti. Ben zaten normalde bu kadar fatura ödüyorum neyin indirimi bu?" sözleriyle tepkisini dile getiren vatandaş, bu ibarenin anlamının kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

İşte gündem olan o paylaşım;