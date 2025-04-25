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Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?

Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?
Haberler
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Haberler
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Bir vatandaş, son iki ayda hemen hemen aynı elektrik tüketimine rağmen faturadaki "indirim" ibaresine tepki gösterdi. "İndirim varsa neden artış var?" diye soran vatandaşın tepkisi kısa sürede gündem oldu.

Elektrik faturalarındaki artış, kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor. Son olarak bir vatandaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda faturasına yansıyan "indirim" ifadesine dikkat çekti.

TÜKETİM NEREDEYSE AYNI AMA...

Vatandaşın açıklamasına göre; geçtiğimiz ay 285 kWh elektrik tüketimi karşılığında 638 TL fatura öderken, bu ay 299 kWh için 738 TL fatura ödedi. Artış miktarı görece düşük olsa da faturadaki "indirim" vurgusu kafa karıştırdı.

"BU NEYİN İNDİRİMİ?"

"Size geçmiş ay ve bu ay gelen elektrik faturalarını göndermek istiyorum. Elektrik geçen ay 285 kW kullanım ve 638 TL tutarında. Son gelen fatura ise 299 kW ve 738 TL. Hemen hemen tutarlı ancak kırmızı ile işaretlediğim kısımda bir indirim yazısı dikkatimi çekti. Ben zaten normalde bu kadar fatura ödüyorum neyin indirimi bu?" sözleriyle tepkisini dile getiren vatandaş, bu ibarenin anlamının kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

İşte gündem olan o paylaşım;

Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (66)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

zaten yıllardır indirim vardı sadeve faturaya yazmıyorlardı. şimdi yazınca millet ilk kez uygulandı sandı indirimi. halbuki 2 ay önce haberi yapıldı mevcuttaki indirimler artık faturada yazılacak diye. ama heykelci tayfa halk tv den kafasını kaldırmadığı için haberleri olmaması çok normal.

Yorum Beğen184
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Haber Yorumlarıhalit kaktüs:

Neyin indirimi derken pardon? Faturanın nerdeyse yarısını devlet karşılıyor bunu da birilerinin gözüne sokmak lazım ki sosyal devletin nasıl bir şey olduğunu fark etsinler..

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme378
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Olsun sogan ekmek eko olmadigi surece hicbirseye ses cikarmayiz kuluyuz biz padisahin.

Yorum Beğen209
Yorum Beğenme166
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Haber Yorumlarımehmet yavuzer:

Banada 2 ayda değil yaklaşık 7 ay boyuncu minimum 280 tl maxsimum 340 tl geliyodu bu ay 728 tl yazmışlar sağolsun Devletimiz indirim yapmış 315 tl ye düşmüş ??????

Yorum Beğen236
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Haber Yorumlarıdrakula:

Turgut gibiler %200 vergi olsa bile ses çıkarmaz

Yorum Beğen197
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

bunlar hırsızlıkta devrim yaratıyor hergün yeni bir çalma buluşu, maşallah İngiliz mehmet şimşek zeka küpü çıktı

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Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

ar utanma kalmadı bu dolar yükseldiğinde beri ülke iyice raydan çıktı artık yanlislar normal oldu çünkü devlet çok pasif suan herseye seyirci konumunda

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Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Milletle dalga geçmenin elbet cezası olacak 94 96 gibi sen getir getir sandığı mal san bizi mal san bakalım ne olacak.

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Bizleri daha çookk aptal yerine korlar.

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme19
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Haber Yorumlarıkocak aziz:

hazirlik yardim kalkar ödeme katlanir

Yorum Beğen105
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