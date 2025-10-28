Varlık Eşitsizliğinin Giderilmesi İçin İslami Finansın Rolü

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Tarık Akın, "Ekonomiyi kalkındırmak istiyorsak yapmamız gereken ilk şeylerden biri varlık eşitsizliğini ortadan kaldırmak. İslami finans bu temel eşitsizliğin giderilmesine nasıl katkı sağlayabilir dediğimizde, çözüm aslında riskin paylaşılmasında yatıyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi devam ediyor.

Zirve kapsamında Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Murat Yaş'ın moderatörlüğünde "Katılım Finans Uygulamaları Işığında İktisadi Adaleti Sağlamak" başlıklı panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Tarık Akın, burada yaptığı konuşmada, ekonomik eşitsizliklerin genellikle gelir eşitsizliğiyle özdeşleştirildiğini, esas sorunun varlık eşitsizliği olduğunu dile getirdi.

Akın, "Varlık eşitsizliği, ekonomik ve finansal krizlere yol açıyor. Bu bence çok önemli bir bulgu. OECD'nin de belirttiği gibi varlık eşitsizliği yüksek olduğunda uzun vadede daha düşük büyüme ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, ekonomiyi kalkındırmak istiyorsak yapmamız gereken ilk şeylerden biri varlık eşitsizliğini ortadan kaldırmak. İslami finans bu temel eşitsizliğin giderilmesine nasıl katkı sağlayabilir dediğimizde, çözüm aslında riskin paylaşılmasında yatıyor." diye konuştu.

İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Örgütünden Farrukh Raza da İslami finansın söylemini değiştirmesi gerektiğini belirterek, "Net bir duruşumuz olmalı ve buna bağlı kalmalıyız. 'Biz sadece alternatif bir finansız, biraz farklıyız ama nihayetinde aynıyız' anlayışıyla ilerleyemeyiz. Biz gerçekten farklıyız ve farklı olacağız, çünkü eğer farklı değilsek, zaten var olamayız." değerlendirmesinde bulundu.

İslami finansın, ekonomiye, paraya ve sermayenin işleyişine bambaşka bir bakış açısı olduğunu ve buna uygun bir düzenleme çerçevesine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Raza, "Elbette bu değişim bir gecede gerçekleşmez. Onlarca yıl sürecek doğru bir çalışma, işbirliği ve sinerji gerektiriyor. Bu sürecin temeli ise doğrudan akademiden başlıyor." dedi.

Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Aslan, zekatın birçok sorunun çözümünde etkili olabileceğini dile getirerek, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde zekat dağıtımını yürüten merkezi kurumlar bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de benzer bir yapının olmadığını belirten Aslan, zekatın daha verimli ve etkili şekilde dağıtılmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Sebelas Maret Üniversitesinden Dr. Tastaftiyan Risfandy de faiz temelli sistemin gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki refah farkını derinleştirdiğini dile getirerek, "Borca dayalı sistem, zenginlerle yoksullar arasındaki farkı büyütüyor. İslami finans ise bu uçurumun kapanmasına alternatif sunabilir." dedi.