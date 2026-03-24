Varis vakalarındaki artışta yaşam tarzı belirleyici oluyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ercan Servet, varisin yalnızca estetik bir sorun olmadığını ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Artan varis vakalarının nedenleri arasında genetik faktörler, hareketsiz yaşam ve hormonal değişimler yer alıyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda varis vakalarında önemli bir artış yaşanıyor. Genetik faktörler, uzun süre ayakta kalma, masa başında hareketsiz çalışma, fazla kilo, hormonal değişimler ve dar kıyafet tercihleri, varis vakalarındaki artışta etkili oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Ercan Servet, toplardamarların genişleyip işlevini kaybetmesiyle oluşan dolaşım hastalığı varisin, tedavi edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı.

Bacaklarda ağrı, şişlik, yanma hissi ve gece kramplarının varisin en yaygın belirtileri arasında yer aldığını belirten Servet, söz konusu şikayetleri yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerektiğini vurguladı.

"Varis tedavisinde lazer uygulamaları, skleroterapi ve minimal invaziv cerrahi yöntemler başarıyla uygulanıyor. Erken teşhis sayesinde hastaların yaşam kalitesi, önemli ölçüde artırılabiliyor. Varisten korunmak için düzenli egzersiz yapılması, uzun süre aynı pozisyonda kalınmaması ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi gerekiyor. Risk grubundaki kişilerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi de önemli."

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare
Polislere müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi

Müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi
Para var huzur var! 15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi 'komşuya' kaldı

Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi "komşuya" kaldı