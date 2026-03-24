Varis vakalarındaki artışta yaşam tarzı belirleyici oluyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ercan Servet, varisin yalnızca estetik bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda varis vakalarında önemli bir artış yaşanıyor. Genetik faktörler, uzun süre ayakta kalma, masa başında hareketsiz çalışma, fazla kilo, hormonal değişimler ve dar kıyafet tercihleri, varis vakalarındaki artışta etkili oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Ercan Servet, toplardamarların genişleyip işlevini kaybetmesiyle oluşan dolaşım hastalığı varisin, tedavi edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı.

Bacaklarda ağrı, şişlik, yanma hissi ve gece kramplarının varisin en yaygın belirtileri arasında yer aldığını belirten Servet, söz konusu şikayetleri yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerektiğini vurguladı.

Servet, varisin yalnızca estetik bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Varis tedavisinde lazer uygulamaları, skleroterapi ve minimal invaziv cerrahi yöntemler başarıyla uygulanıyor. Erken teşhis sayesinde hastaların yaşam kalitesi, önemli ölçüde artırılabiliyor. Varisten korunmak için düzenli egzersiz yapılması, uzun süre aynı pozisyonda kalınmaması ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi gerekiyor. Risk grubundaki kişilerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi de önemli."