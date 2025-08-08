VANmall AVM, Açılışından Sonra Hızla Büyüyor

VANmall AVM Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özdek, alışveriş merkezinin açılmasından bugüne kadar verdiği tüm desteklerden dolayı Van Valisi Dr. Ozan Balcı'ya teşekkür etti.

Van'da 2015 yılında kurulan ancak 2024 yılında hizmete başlayan VANmall AVM'nin kısa sürede hedeflerine bir bir ulaştığını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özdek, "23 Ocak 2024 yılında hizmete başlayan VANmall AVM, şu anda yüzde 70'lik bir doluluk oranı ile hizmet veriyor. Ancak yaptığımız çalışmalar çerçevesinde aralarında ulusal markaların da yer aldığı firmaların gelmesi ile birlikte eylül ayı ortalarında burası yüzde 100 doluluk oranına ulaşacak. Ayrıca 750 olan istihdam sayımızı da bin 500 kişiye ulaştırmak hedefindeyiz" dedi.

AVM'nin şehre katma değer kattığını vurgulayan Özdek, "Van için çok önem arz eden bir AVM. Süreç itibariyle hep yanımızda duran ve AVM'nin kapılarının açılması noktasında ciddi destekleri olan başta Valimiz Ozan Balcı'ya çok teşekkür ediyorum. Biz de bu destekler sayesinde AVM'yi açtık. Bugün eksiklerin tamamlanması adına elimizden geleni yapıyoruz. Şu an ciddi çalışmalar içindeyiz. Burada ciddi etkinlikler, çeşitli eğlenceler düzenlenecektir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlı bir şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Ayrıca mağazalarımızın ekseriyasında Farsça bilen elemanlar çalışıyor. Yine mağazalarımıza Türkçe ile birlikte Farsça yazılar da yer alıyor. Amacımız ilimize gelen İranlı misafirlerimizin de burada her istediğini bulabilmelerini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

VANmall AVM'de kısa süre içinde ulusal markaların yer alacağını belirten iş adamı Aydoğan Süer ise "Valimiz Ozan Balcı'nın özellikle ulusal markaların Van'da çekim gücünü arttırması gerektiği, yılda 2 milyon ziyaretçiyi geçen Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir projenin yaklaşık bin kişinin istihdam edildiği ve hem esnafın hem ulusal markaların bundan sonra daha iyiye gitmesi ve istihdamın da arttırılması yönünde bizden talebi vardı. Valimizin bu kadar memleketle ilgili bir gelişim amaçlı yeni markaları kazandırma duygusu beni de çok mutlu etti. Biz de devletimizin ricası başımızın üstündedir diyerek geldik. Doğunun hassasiyetini biliyoruz. VANmall yakında çok ciddi bir enerjiyle gelecek. Yaklaşık 7 tane ulusal markayla ön prensip anlaşmaları yaptık. Van'a çok önemli sürprizlerimiz, çok güzel etkinliklerimiz var. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN