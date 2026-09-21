Van Sobacılar Çarşısı'nda soba imalatçıları kırsal talebiyle sezonu açtı

Van'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte soba imalatçıları yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Van'ın eski çarşılarından Sobacılar Çarşısı'nda soba imalatı yapan esnaf, sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte satışlara başladı. Kent merkezinde doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla soba müşterilerinin azalmasına rağmen kırsal mahallelerden gelen talep, imalatçıların işlerini hareketlendirdi. Doğal gazın ulaşmadığı kırsal mahallelerde soba kullanımının devam ettiğini belirten esnaf, özellikle tezek yakmak için kullanılan sac sobalara talep olduğunu söyledi.

İHA muhabirine konuşan imalatçı Ferdi Akcan, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hazırlıklara başladıklarını belirtti. Akcan, "Soğuk bölgelerde vatandaşlar soba almaya başladı. Bazı bölgelerde havaların daha önceden soğumasıyla birlikte soba satışlarımız da başladı. Geçmiş yıllara göre satışlarımız çok fazla olmasa da yine de iyi diyebiliriz. Doğal gaz henüz her bölgeye ulaşmadığı için vatandaşlar soba kullanmaya devam ediyor" dedi.

Müşterilerinin büyük bölümünü kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların oluşturduğunu ifade eden Akcan, özellikle tezek yakmak için kullanılan yuvarlak sac sobalara rağbetin daha fazla olduğunu söyledi. Kuzineli soba çeşitlerinin de bulunduğunu belirten Akcan, bu sobaların geniş üst bölümleri sayesinde yemek pişirmeye daha elverişli olduğunu dile getirdi.

Sac sobanın kalitesinde kullanılan malzemenin ve ustalığın önemine dikkat çeken Akcan, "Sac sobaların kalitesini belirleyen en önemli unsurlar sacın kalınlığı ve ustanın işçiliğidir. Bu iş bir sanat. Usta ne kadar becerikliyse soba da o kadar sağlam ve dayanıklı olur. Bir sobanın üretimi yaklaşık 1,5-2 saatimizi alıyor. Fiyatı ise bin 500 liradır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı