Van Saray Belediyesi Borçlarını Ödedi

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, belediyeye ait tüm borçları ödediklerini açıkladı. Saray Belediyesi, sağlanan bütçe disiplini sayesinde geçmiş dönemler dahil olmak üzere tüm borçlarını ödemiş durumda.

VAN (İHA) – Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, belediyeye ait tüm borçları ödediklerini söyledi.

Kaymakam Ataman başkanlığında Saray Belediyesinde yatırımları ve bütçesinin değerlendirmesi toplantısı yapıldı. Burada konuşan Kaymakam Ataman, Saray Belediyesinin çok önemli yatırımlar yaptığını belirtti. Sağlanan bütçe disiplini sayesinde geçmiş dönemler dahil olmak üzere tüm borçların ödendiğini ifade eden Ataman, belediyeyi borçsuz bir belediye haline getirdiklerini kaydetti. - VAN