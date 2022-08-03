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Van haber! Bahçesaray küçük sanayi sitesine kavuşuyor

Van haber! Bahçesaray küçük sanayi sitesine kavuşuyor

Van gelişmesine göre Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, yakın zamanda yapımına başlanan küçük sanayi sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.

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Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, yakın zamanda yapımına başlanan küçük sanayi sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Meki Arvas, "İlçemizin planlı gelişmesine katkı sağlamak amacıyla küçük sanayi sitesinin yapımına başladık. Yapım çalışmaları hızla devam edecek olup, çok yakın bir zamanda Allah'ın izni ile Bahçesaray'ımıza yakışır bir sanayi sitesi olacak. Desteklerinden dolayı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına teşekkür ederim. Bahçesaray'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Meki Arvas Van Ekonomi Haberler

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