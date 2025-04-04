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Van'da Yaz Lastiği Yoğunluğu Başladı

Van'da Yaz Lastiği Yoğunluğu Başladı
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Van'da kış lastiği zorunluluğunun sona ermesiyle birlikte oto lastikçilerde bahar yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler, yaz lastiği taktırmak için lastikçilere akın etti; esnafın yüzü güldü.

Van'da zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesi ve havaların ısınmasıyla birlikte oto lastikçilerde 'bahar' yoğunluğu yaşanıyor.

Kış aylarında yüksek yol tutuşu, güvenli sürüş imkanı ve kazaları önleme avantajı sağlayan kış lastikleri, hem güvenlik hem de maddi açıdan büyük önem taşıyor. Bu nedenle ülke genelinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği kullanımı yasa gereği zorunlu tutuluyor. 1 Nisan itibariyle sona eren kış lastiği uygulamasıyla birlikte Van'daki sürücüler, araçlarına yaz lastiği taktırmak için oto lastikçilere yöneldi. Vatandaşların yoğun talebi, lastikçilerde hareketliliğe neden olurken esnafın da yüzünü güldürdü. Yoğunluk nedeniyle oto lastikçilerde mesai saatleri uzarken, esnaf talepleri karşılamak için yoğun çaba harcıyor.

"Günlük 25-30 aracın lastiğini değiştiriyoruz"

Konuya ilişkin konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, 1 Nisan'da yasakların kalktığını ve lastik değişiminin başladığını belirtti. Lastikleri kolaylıkla değiştirdiklerini ifade eden Sancak, "Kar lastiği taktığımız yoğunluk zamanında işlerimiz yürümüyor. Şu an yağış olmadığı için bizler de sakin bir şekilde lastikleri değiştiriyoruz. Bu hem bizim hem de müşterimiz için daha güzel oluyor. 1 Nisan'da hem yağış vardı hem de bayrama denk geldi. Herkes lastik değişimini bayramdan sonraya bıraktı. Bu yüzden şu an yoğunluğumuz da başladı. Günlük 25-30 aracın lastiğini değiştiriyoruz. Bu yoğunluk bir aya kadar devam edecektir" dedi.

Kırsal ve yüksek kesimlerde yağışların devam ettiğini hatırlatan Sancak, bu bölgelerde yaşayan sürücülerin yazlık lastik değişimi için bir hafta daha beklemesi konusunda öneride bulundu. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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