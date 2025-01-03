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Van'da Uygun Fiyatlı Alışveriş Mağazası Açılışı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Van'da Uygun Fiyatlı Alışveriş Mağazası Açılışı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti
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Van'da yeni açılışı yapılan alışveriş mağazası, uygun fiyatlarıyla yüzlerce vatandaşın dikkatini çekti. Açılışta izdiham yaşanırken, firma yetkilisi, Van halkına ucuzluk sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Van'da yeni açılışı gerçekleştirilen bir alışveriş mağazasının uygun fiyatlı satışlarını duyan yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu.

Beşyol mevkiinde açılışı yapılan AVM'de uygun fiyatları duyan vatandaşlar, firma önünde yoğunluk oluşturdu. Yüzlerce vatandaşın bir anda içeriye girmek istemesi izdihama neden oldu. Açılışla ilgili bir açıklamada bulunan firma yetkilisi Serhat İnce, böyle bir mağaza açarak ucuzluğu Van halkının ayağına getirdiklerini söyledi. Mağazada yaklaşık 20 bin ürünü Van halkı ile buluşturduklarını belirten İnce, "Semaver şubemizle 6 yılı aşkın bir süredir Van halkına hizmet veriyoruz. Van'a, Van halkına hizmet etmekten gurur ve onur duyuyoruz. Yaklaşık 20 bine yakın ürün çeşitliliği ile en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Piyasada bin, 2 bin TL olan ürünleri mağazada 100 ila 200 TL arasında satışa sunduklarını vurgulayan İnce, "Semaver şubemizin biraz uzak olması ve halkımızın yoğun talebi üzerine burada da şubemizi açtık. Kar gözetmeksizin, bu hizmeti Van halkına vermeye çalışıyoruz. Biz Van halkına kaliteyi ucuza satıyoruz. Ekonominin bu zor şartlarında Van'a istihdam sağlamak için yıllardır başlattığımız bu furyada ikinci şubemizi açtık. Halkın ilgisi çok yüksek. Gerçekten yoğun bir talep var. Tüm Van halkını mağazamıza bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, 20 Şubat tarihinde AVM'nin ilk şubesinin 7'nci yılı nedeniyle bir şenlik düzenleyeceklerinin altını çizen İnce, herkesin şenliğe davetli olduğunu söyledi.

AVM tarafından açılışa özel başlatılan kampanyayı uzun zamandır beklediklerini belirten vatandaşlar ise böyle bir imkanı kendilerine sunan AVM yetkililerine teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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