Van'da Kurbanlık Satışında Fiyatlar Düşüyor

VAN'da bayramın birinci günü kurbanlıklarıyla, kesim alanlarında gelenler yoğunluk oluşturdu. Henüz kurbanlık almayanlar ise kurbanlık alım noktalarına gitti. Bazı satıcılar, elinde kalan kurbanlıklarının fiyatlarını düşürürken, bazıları indirim yapmadan geri götüreceklerini söyledi.

Türkiye'de küçükbaş hayvancılığının önemli noktalarından Van'da bayram öncesi yaşanan kurbanlık satış yoğunluğu, bayramın 1'inci günü de devam etti. Besiciler, vatandaşların daha rahat ulaşım sağlaması için ellerinde kalan son kurbanlıkları cadde, sokak ve mahalle aralarında satmaya başladı. Bazı vatandaşlar da fiyatların daha uygun olacağı düşüncesiyle kurbanlık alımlarını bugüne bıraktı. Köye, koyunlarla dönmek istemeyen satıcılar da fiyatları düşürdüklerini söyledi.Kurbanlık satışı yapan Onur Kara, dün satış fiyatlarının daha yüksek olduğunu, bugün ise fiyatları düşürdüklerini söyledi. Kara, "Elimizden çıkartmak zorunda kalıyoruz. Zarar da edebiliyoruz. Fiyatlar daha da düşebilir. Bazı vatandaşlar bu fırsatı değerlendiriyorlar" dedi. Elinde kurbanlıkların kalmasını istemeyenler fiyat düşürüp satış yaparken bazı besiciler ise fiyat düşürmeyeceklerini söyledi. Kurbanlık satan Abdulkahar Akın, fiyat düşürmeyeceklerini, elinde kalan satılamayan hayvanları geri götüreceklerini söyledi.