Van'da Kurban Bayramı Alışverişi Başladı

Van'da Kurban Bayramı Alışverişi Başladı
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Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Van'da çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Esnaflar, çeşitli bayramlık ürünlerini sergileyerek vatandaşların ilgisini çekiyor. Fiyatların önceki bayrama göre değişmediği belirtiliyor.

Van'da bayram telaşı başladı: Çarşı ve pazarda renkli görüntüler

VAN - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Van'da çarşı ve pazarlarda kurulan tezgahlarda renkli görüntüler oluştu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde esnaf tezgahlarını kurarak bayramlık ürünleri vatandaşların beğenisine sundu. Giyimden şekere, kuruyemişten temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün yer aldığı tezgahlar özellikle öğle saatlerinden itibaren yoğun ilgi görüyor. Kentin birçok noktasında kurulan bu tezgahlarda bayram alışverişi yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Bayram hazırlıklarını son günlere bırakmak istemeyen vatandaşlar alışverişlerini erkenden yapmayı tercih ederken, esnaf da oluşan yoğunluktan memnun. Fiyatların geçtiğimiz Ramazan Bayramı'na oranla değişmediğini belirten esnaf, satışların ilerleyen günlerde daha da artmasını bekliyor.

"Bayramın atmosferi çok güzel"

İHA muhabirine konuşan Ferdi Akcan isimli vatandaş, her bayram olduğu gibi bu bayramda da çarşı ve pazarda yoğunluk yaşandığını belirtti. Evdeki ihtiyaçları karşılayacağını ifade eden Akcan, "Şeker fiyatları geçtiğimiz bayramla aynıdır. Fiyatlar 100 liradan başlıyor. Bu bayramda 5 kilo şekerleme almayı düşünüyorum. Geçtiğimiz bayramda daha fazla şeker almıştık. Bu Kurban Bayramı olduğu için daha az ev ziyareti olur diye düşünüyorum" dedi.

Tezgahtar Sedat Ağırbaş ise piyasaya göre uygun fiyatlarla şeker sattıklarını dile getirerek, "Fiyatlarımız 100 ila 125 lira arasında değişiyor. Piyasanın çok altında şeker satıyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz genellikle 10 ila 20 kilogram arasında şeker alıyor. Köylerde bayram ziyaretleri eskisi gibi devam ederken, şehirlerde bu ziyaretler daha az yapılmakta. Bayram yoğunluğu ise bugünden itibaren başladı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Ekonomi
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