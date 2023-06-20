Van'da Jeotermal Sondaj Çalışmaları Tamamlandı

Van'ın Erciş ilçesinde yapılan jeotermal sondaj çalışmalarında 750 metre derinlikte jeotermal kaynak suyu bulundu. Saniyede 60 litre su çıkartılırken, suyun sıcaklığı 65 derece olarak ölçüldü. Proje kapsamında tarıma dayalı organize sanayi seracılık bölgesi kurulması amaçlanıyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde büyükşehir belediyesinin jeotermal seracılıkta kullanılmak üzere başlattığı sondaj çalışmalarında 750 metre derinlikte jeotermal kaynağa ulaşıldı. Kuyuda saniyede 60 litre jeotermal su çıkartılırken, suyun sıcaklığı ise 65 derece olarak ölçüldü.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile Erciş'te tarımsal alanda kullanılmak üzere başlatılan jeotermal kaynak suyu arama ve sondaj çalışmaları sürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda, Erciş ilçesinin Çakırbey Mahallesi'nde jeotermal su bulunmasına yönelik sürdürülen jeotermal sondaj çalışmaların da sonuç alındı. Ekiplerin günlerce sürdürdüğü çalışmalar neticesinde 750 metre derinliğinde vurulan sondaj da saniyede 60 litre jeotermal su çıkartılırken, suyun sıcaklığı ise 65 derece olarak ölçüldü.