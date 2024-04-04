Van'da İzinsiz Gösteriler Son Buldu, Bayram Hareketliliği Başladı

Van'da iki gündür devam eden izinsiz gösterilerin son bulması ve hayatın normalleşmesinin ardından cadde ve sokaklarda Ramazan Bayramı hareketliliği başladı.

Van'daki izinsiz gösterilerin ardından Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar, kent merkezinde hareketlilik yaşandı. Yaşanan hareketlilik ise kentteki esnafın yüzünü güldürdü. Bayrama sayılı günler kala vatandaşları alışveriş telaşı sararken esnaf ise elindeki ürünleri piyasaya çıkararak satış yapmaya çalışıyor.

Her bütçeye uygun ürünlerin yer aldığı tezgahlar ve alışveriş merkezleri adeta şenlik alanına dönüştü. Kimi vatandaş, tezgahlardan alışveriş yaparken kimi vatandaş ise mağazaları tercih etti. Yoğunluktan memnuniyetini dile getiren esnaf, hareketliliğin şimdiden başladığını ve son günlerde beklentilerin daha iyi olacağını söyledi. - VAN