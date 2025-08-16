Van'da İkinci El Oto Pazarında Alıcı Azlığı Dikkat Çekiyor

Van'da İkinci El Oto Pazarında Alıcı Azlığı Dikkat Çekiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vanın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarında satıcı yoğunluğu yaşanırken, alıcı sayısındaki azlık piyasayı etkiliyor. Satıcılar, fiyatların düştüğünü ve araç almak için en uygun zamanın şimdi olduğunu belirtiyor. Ancak alıcıların ilgisi beklentilerin altında kalıyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarı bu hafta da satıcı yoğunluğuna sahne olurken, alıcı sayısındaki azlık dikkat çekti.

Erciş karayolu üzerinde kurulan pazara çok sayıda araç sahibi satış yapmak amacıyla gelirken, alıcıların azlığı nedeniyle birçok araç pazar sonunda satılamadan geri götürüldü. Yüzlerce aracın sergilendiği pazarda alıcı ilgisinin beklentilerin altında kalması dikkat çekti. Araç fiyatlarında düşüşün devam ettiğini belirten satıcılar, yaşanan durgunluğa rağmen araç almak isteyenler için sürecin önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Satıcılar, "Şu an araç almak isteyenler için tam zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin konuşan Davut Subaşı, alıcıların sadece fiyatlara bakmakla yetindiğini belirtti. Pazarda alıcıların olmadığını ve bu yüzden piyasanın durgun olduğunu ifade eden Subaşı, "Alıcı olmadığı için piyasa durgun. Bu şekilde devam ederse araçlar stokta kalmaya devam edecek. Aslında şu an araç almanın tam zamanı. Çünkü önümüzdeki günlerde bir hareketlilik olabilir" dedi.

Bir diğer satıcı Süleyman Yavuzer ise alıcı ve satıcıların farklı gerekçelerle şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Alıcılar fiyatların yüksekliğinden, satıcılar ise satış fiyatının kendilerini kurtarmamasından yakınıyor. Her türlü araç var ama alım-satım çok düşük. Artık neredeyse her evin önünde bir aracın olması zorunlu hale geldi. İnsanlar bütçelerini zorlayarak da olsa araç sahibi olmaya gayret ediyor" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
Mustafa Destici'den 'Miras' hutbesini eleştirenlere tepki

Diyanet'in "Miras" hutbesine destek veren bir parti lideri var
Erdoğan 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti

Kanserle savaşan ünlü isimden acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı

Yemek iptal edildi! Putin son ziyaretini bakın nereye yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.