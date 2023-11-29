Van'da düzenlenen fuarlar yeterince ilgi görmüyor

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Van'da düzenlenen fuarlara yeterince ilgi gösterilmediğini belirtti. Kandaşoğlu, fuarların bir şehrin tanıtımında ve üretiminde büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, yapılan fuarların sönük ve ziyaretçisiz geçmesinin ilin tanıtımına zarar verdiğini ifade etti.

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, bir şehrin tanıtımına büyük katkı sunan fuarların Van'da ciddiye alınmadığını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Van'da ikincisi düzenlenen 'Van Sağlık ve Medikal Fuarı'nı ziyaret eden VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, fuara yeterince ilgi gösterilmemesinden yakındı. Bir ilin tanıtımında ve üretiminde fuarların büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kandaşoğlu, "Ancak son yıllarda Van'da yapılan fuar ve etkinliklerde bunun tam tersi oluyor. Tanıtıma ve üretime katkı sunmak yerine, üreticinin hem vizyon hem çalışma şevkini kırıyor. Yapılan tüm fuarlar çok sönük, cansız ve ziyaretçisiz geçiyor. Bu da ilimizin tanıtımına zarar veriyor. Bu kadar emek harcanan fuarlara gereken ilgi ve alakanın gösterilmesi lazım. Umarım bundan sonra yapılan tüm fuarlara gereken ilgi ve alaka gösterilir ve fuarlarımız daha renkli, daha canlı geçer" dedi. - VAN