Van'da Çiftçilere Sıfır Faizli Kredi ve 240 Bin Koyun Desteği

Van'da Çiftçilere Sıfır Faizli Kredi ve 240 Bin Koyun Desteği
Van Valisi Ozan Balcı, 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında çiftçilere sıfır faizli 5 yıl geri ödemeli kredi verildiğini açıkladı. Proje kapsamında 2 bin 400 çiftçiye 240 bin koyun dağıtıldı ve koyunculuk faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Van Valisi Ozan Balcı, çiftçilere sıfır faizli 5 yıl geri ödemeli kredi verdiklerini belirterek, "Şu ana kadar 2 bin 400 çiftçiye 240 bin koyun verdik" dedi.

Vali Ozan Balcı, Van'da başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamındaki koyunculuk projesinden yararlanan Erdal Yıldız'ı Gevaş ilçesi Dağyöre Mahallesi'nde ziyaret etti. Çiftçi Yıldız ile hasbihal ederek bereketli kazançlar dileyen Vali Balcı, "Cumhurbaşkanımız küçükbaş hayvancılıkta 2021 yılını hamle yılı ilan etti. Biz de Van'da 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesini başlattık. Projemizde çiftçilerimize sıfır faizli 5 yıl geri ödemeli kredi veriyoruz. Şu ana kadar 2 bin 400 çiftçiye 240 bin koyun verdik. Projeyle koyun yetiştiriciliği yapan besicilerin sürülerini 100 baş ve üzerine çıkarmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Entegre bir şekilde yürütülen proje kapsamında meraları ıslah edip, göletler yapıyoruz. Veterinerlik hizmetleri sunuyoruz. Çiftçilerimize bu kapsamda kaba yem desteği verdik. Dişi kuzu kesimini engelliyor, erkek kuzu kesimini garanti altına alıyoruz. Gayemiz, çiftçilerimizin gelir kaynağını artırmak, zenginleşmelerine ve refahlarına destek olmak. Üreten, çalışan çiftçilerimize desteğimiz devam edecek" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
