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Vali Varol: "İncirimizin marka değerini korumalıyız"

Vali Varol: 'İncirimizin marka değerini korumalıyız'
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Aydın’da incir tebliği tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'da incir tebliği tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, "İncirimizin marka değerini korumalıyız" dedi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, ilçe kaymakamları, ilgili kurum müdürleri, ziraat odaları başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ikinci incir tebliği tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, dünyaca ünlü coğrafi işaretli Aydın incirimizin kalitesinin korunması ve ilek arıcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yayımlanan Valilik Tebliği kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Olgunlaşmamış ilek satışı ve belgesiz ticarete yönelik kısıtlamalar, kurutma, depolama ve hijyen standartları, sahada, pazarlarda ve yol kontrollerinde gerçekleştirilecek denetimler ile kurallara uymayanlara uygulanacak idari yaptırımlar hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Toplantıda; üreticiden tüketiciye uzanan süreçte Aydın incirinin kalite ve güvenilirliğini korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

"Doğru üretim, kaliteli ürün"

Aydın'ın önemli tarımsal değerlerinden biri olan incirin ele alındığı toplantıda konuşan Aydın Valisi Dr. Osman Varol; "Sektördeki tüm paydaşlarımızın görüşlerini aldığımız ilk toplantımızın ardından ikinci toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Önceki toplantımızda olduğu gibi sektörün sorunlarını, önerileri ve çözüm yollarını değerlendirdik. Ankara2da bakanımızla görüşmelerimiz sonucu sorunları yerinde değerlendirme açısından sayın bakanımızı Aydın'a davet ettim. Özellikle tam hasat dönemimize girdiğimiz bu günlerde sayın bakanımızın Aydın ziyaretinin çok önemli olacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

"Bilinç oluşturmak istiyoruz"

Vali Varol açıklamasının devamında "Öncelikle tüm üreticilerimize bereketli bir sezon dilemek istiyorum. Hasadımız başladı ve yaklaşık 70-75 gün sürecek. Bununla birlikte üretim başta olmak üzere tüm sürecin kurallara uygun olmasını istiyoruz. Amacımız cezalandırmak değil kurallarına uygun sürecin olması. Bu amaçla dünyaca ünlü coğrafi işaretli Aydın incirimizin kalitesinin korunması ve ilek arıcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yayımlanan Valilik Tebliği kapsamında yürütülecek çalışmaları burada konuştuk. En önemli amacımız çok kıymetli İncirimizin marka değerini korumaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, 'Doğru üretim, kaliteli ürün' sloganı ile valilik tebliği sunumunun gerçekleştirilmesi ve soru-cevap ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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