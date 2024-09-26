Vali Mustafa Çiftçi Merkez Bankası Erzurum Şubesini Ziyaret Etti

Vali Mustafa Çiftçi, T.C. Merkez Bankası Erzurum Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Çiftçi, ülkemizde toplam 21 şubesi bulunan Merkez Bankası'nın 11'inci şubesi olarak 1959 yılından itibaren Erzurum'da faaliyet gösteren kurum ziyaretinde Müdür Serhat Akpınar'dan bilgi aldı. Erzurum ve bölge alanındaki 6 ile (Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars) hizmet veren T.C. Merkez Bankası Erzurum Şube Müdürlüğü, 45 çalışanı ile faaliyetlerine devam ediyor. - ERZURUM