Vali Çiçek, Göle'deki TİGEM sığırcılık tesisini ziyaret etti

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Göle İlçesinde TİGEM'e ait alanda özel teşebbüs tarafından hayvancılık üzerine faaliyet gösteren işletmeyi ziyaret etti. Vali Çiçek, işletme sahibinden bilgi aldı.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Ardahan'ın Göle ilçesine giden Vali Çiçek, TİGEM'e bağlı sığırcılık tesisini ziyaret etti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Göle İlçesinde TİGEM'e ait alanda özel teşebbüs tarafından hayvancılık üzerine faaliyet gösteren işletmeyi ziyaret etti.

Beraberinde Vali Yardımcısı Vekili Semih Cembekli ve İlçe Kaymakamı Yunus Emre Fırat ile birlikte işletmeyi ziyaret ederek, ahırlar, barınaklar ve diğer tesislerde incelemelerde bulunan Vali Çiçek, yürütülen çalışmalar hakkında, işletme sahibinden bilgi aldı. - ARDAHAN