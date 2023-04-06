Vali Bilgin: 'Şırnak Türkiye'nin en çok petrol üreten şehri unvanına sahip'

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Osman Bilgin, Şırnak'ın Türkiye'nin en çok petrol üreten şehri olduğunu, artık göç veren bir il değil, göç alan bir olacaklarını söyledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Osman Bilgin, Şırnak'ın Türkiye'nin en çok petrol üreten şehri olduğunu, artık göç veren bir il değil, göç alan bir olacaklarını söyledi.

Şırnak Valiliği tarafından özel bir otelde düzenlenen iftar programında Cizre'nin ileri gelenleri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Şırnak Valisi Osman Bilgin, önemli açıklamalarda bulundu. Vali Bilgin, "6 Şubat'ta yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Şırnaklı vatandaşların göstermiş oldukları yardımseverlikten dolayı bütün hemşerilerime teşekkür ederim" dedi.

İçinde bulundukları bu huzur ve güven ortamınin ülkenin nereden nereye geldiği açısından çok önemli olduğunu dile getiren Vali Bilgin, "Artık Şırnak terör ve terör bağlantılı sorunlardan değil, yatırım yenilik, sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler, petrol maden ve kömür ile anılıyor. Bugün sekiz tane demir, çinko ve kömür madeni ile ilgili müessese ruhsatı imzaladım bunlar çok önemli. Şırnak'ta mevcut işletme sayısının 21 olduğunu düşündüğümüzde sadece bu ay içerisinde yedi ruhsatı bir arada imzalıyoruz. Dolayısıyla bu ilin nereden nereye geldiğini gösteriyor" diye konuştu.

Irak'a yapılan 15 milyar TL'lik ticaretin 3-4 milyar TL'lik hacmini Şırnak'ın üreteceği günleri kısa zamanda göreceklerini kaydeden Bilgin, "Bugünleri gördüğümüzde bizim esas mutluluğumuz sizin çocuklarınızın, gençlerimizin ve geleceğinizin mutlu olması ve onların yüzlerinde hissettikleri o mutlu tebessümü bizim de hissetmemizdir. Şu anda Türkiye'nin en çok petrol üreten şehri unvanına sahibiz. Halkımıza yansımasını da yavaş yavaş inşallah burada kurulacak bölge teşkilatıyla akabinde yapılacak rafinerisi ile beraber bunu hep birlikte yaşayıp ve göreceğiz. Dolayısıyla Şırnak, Cizre, İdil, Silopi, Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak'ı ile artık her ilçesinde farklı bir potansiyelini barındıran ve potansiyeli ortaya çıkaran bu güzel ilimiz artık göç veren bir il değil, göç alan bir olacaktır. Bugünkü nüfusu beş yüz atmış binlerden en az bir buçuk milyonlara yükselmiş bir ilden bahsedeceğiz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK