VakıfBank'tan Genç ve Depremzede Avukatlara Destek Programı

VakıfBank, genç ve depremzede avukatlara finansman desteği sağlayacak "Hukuk Bürosu Destek Programı"nı başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, avukatlara işletme giderlerinde kullanılmak üzere avantajlı finansman desteği sunuyor.

Banka, Hukuk Bürosu Destek Programı ile hem genç avukatlara hem de 6 Şubat 2023 depremlerinde bürosu orta veya ağır derecede hasar gören avukatlara 250 bin liraya kadar finansman desteği sağlıyor.

Destek programından, meslekte 5 yılını doldurmamış ve ilk defa hukuk bürosu kuracak avukatların yanı sıra depremde bürosu zarar görenler de kıdem şartı aranmaksızın faydalanabiliyor.

Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF) kefaletiyle desteklenen kredi paketinde azami vade 36 ay olarak belirlenirken, ilk 6 ay için anapara ve faiz ödemesiz dönem imkanı da uygun faiz oranlarıyla sunuluyor.

Programın, 4 milyar lira kefalet ve 5 milyar lira kredi hacmi bulunuyor. Başvuru için vergi levhası, avukatlık kimlik kartı ve baro kayıt belgesi gereken programda, depremzede avukatların ise ek olarak Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'ndan hasar yardımı alındığına dair belge ve ilgili kamu kurumlarından alınmış bürosunun orta veya ağır hasarlı olduğuna dair rapor veya tutanak sunması gerekiyor.

Sadece yeni ofis kurulumu ve işletme giderleri için Türk lirası cinsinden kullandırılacak krediye başvurular, 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.