Haberler

Vakıfbank hisseleri yabancılara satılıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Vakıfbank hisseleri yabancılara satılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank sermayesinin yaklaşık %1,53'üne karşılık gelen 152 milyon TL nominal değerli payın yurt dışı kurumsal yatırımcılara satışı için süreci başlattı. Satış, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Vakıfbank'ta sahip olduğu payların bir kısmını yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satma kararı aldı.

152 MİLYON TL'LİK PAY SATIŞTA

TVF'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, fonun mülkiyetinde bulunan 7,4 milyar TL nominal değerli Vakıfbank payının, 152 milyon TL'lik kısmı satışa çıkarılacak. Bu miktar, Vakıfbank'ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %1,53'üne karşılık geliyor.

SÜREÇ HIZLANDIRILDI

Satış işlemi, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Süreç başlatılırken, Merrill Lynch International tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı (Sole Global Coordinator and Bookrunner) olarak yetkilendirildi. Satılacak pay adedi ve fiyatı, talep toplama sürecinin ardından belirlenecek. İşlemin takasının borsa dışında yapılması planlanıyor.

TVF'NİN PAYI AZALACAK

Satışın tamamlanmasıyla birlikte TVF'nin Vakıfbank'taki doğrudan pay oranı %74,79'dan %73,26'ya düşecek. Bankanın serbest dolaşımdaki pay oranının ise %7,51 olması öngörülüyor.

TVF, satış sonrası elinde kalan hisseler için, mutat istisnalar ve koordinatörün onayı dışında, 90 gün süreyle "satmama taahhüdü" (lock-up) verdiğini açıkladı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz buluşma

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz karar! Sonunda ikna oldular
İşgal altındaki Gazze'de korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı

Korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı
Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı

Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Bana zorla...
Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git

Hocanın soluğu yanında alan adama verdiği tepki bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ne giden takım Benfica'yı sahadan sildi

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ne giden takım Benfica'yı sahadan sildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.