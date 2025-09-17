Vakıfbank hisseleri yabancılara satılıyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Vakıfbank'ta sahip olduğu payların bir kısmını yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satma kararı aldı.

152 MİLYON TL'LİK PAY SATIŞTA

TVF'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, fonun mülkiyetinde bulunan 7,4 milyar TL nominal değerli Vakıfbank payının, 152 milyon TL'lik kısmı satışa çıkarılacak. Bu miktar, Vakıfbank'ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %1,53'üne karşılık geliyor.

SÜREÇ HIZLANDIRILDI

Satış işlemi, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Süreç başlatılırken, Merrill Lynch International tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı (Sole Global Coordinator and Bookrunner) olarak yetkilendirildi. Satılacak pay adedi ve fiyatı, talep toplama sürecinin ardından belirlenecek. İşlemin takasının borsa dışında yapılması planlanıyor.

TVF'NİN PAYI AZALACAK

Satışın tamamlanmasıyla birlikte TVF'nin Vakıfbank'taki doğrudan pay oranı %74,79'dan %73,26'ya düşecek. Bankanın serbest dolaşımdaki pay oranının ise %7,51 olması öngörülüyor.

TVF, satış sonrası elinde kalan hisseler için, mutat istisnalar ve koordinatörün onayı dışında, 90 gün süreyle "satmama taahhüdü" (lock-up) verdiğini açıkladı.