VakıfBank, 500 Milyon Dolar Sermaye İhracını Tamamladı

VakıfBank, yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara yönelik 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye ihracını başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihraç vadesiz olup, 5 yıl 3 aylık sürenin sonunda erken itfa opsiyonuna sahiptir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu yıl başından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı fonlamaların ardından, 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihracını başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Üstünsalih, söz konusu ihracın vadesiz olup 5 yıl 3 aylık sürenin sonunda erken itfa opsiyonu bulunduğunu belirtti.

Yapmış oldukları yılın ikinci eurobond ihracına uluslararası yatırımcılardan gelen yoğun ilgi sayesinde, işlem büyüklüğünün neredeyse 3 katına ulaşan güçlü bir talep topladıklarını aktaran Üstünsalih, şöyle devam etti:

"İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 80'e yakın yatırımcıdan gelen talep, bankamızın uluslararası sermaye piyasalarındaki itibarı ve gücünün açık bir göstergesidir. Yatırımcı ilgisi sayesinde, işlemin getirisi ilk fiyat beklentisine kıyasla 42,5 baz puan iyileşerek yüzde 8,20 seviyesinde gerçekleşmiş ve böylece bugüne kadar bankacılık sektöründe gerçekleştirilen ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihraçları arasında en düşük getiri oranına ulaşmıştır."

İşlemin sermaye rasyoları üzerindeki etkisini değerlendiren Üstünsalih, söz konusu 500 milyon dolar tutarındaki ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihracı sermaye rasyolarına 80 baz puan pozitif katkı sağlayacağını vurguladı.

Üstünsalih, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumu kullanarak çeşitlendirdikleri kaynak yapısını, seçici kredi politikaları doğrultusunda, ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerini desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

VakıfBank'ın yılbaşından itibaren hem kaynak yapısını çeşitlendirdiği hem de uzun vadeli uygun maliyetli olarak gerçekleştirdiği yeni fonlama işlemlerinin önemine dikkati çeken Üstünsalih, 2025'in başından itibaren etkin bilanço yönetimleri kapsamında yurt dışı kaynak maliyetlerini en optimum seviyeye getirmeyi ve pasiflerinin ortalama vadesini artırarak bilançolarını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu kapsamda şubatta, kurumsal nitelikli yatırımcılarla 700 milyon dolar tutarında en uzun vadeli ve en büyük tutarlı DPR seküritizasyon işleminin ardından, mayısta imzaladıkları 3 yıl vadeli, 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredisiyle yılın ilk yarısını başarıyla tamamladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci yarısında da etkin bilanço yönetim stratejimiz doğrultusunda, temmuzda 750 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracı ile toplam sürdürülebilir eurobond ihraç portföy büyüklüğümüzü 3,3 milyar dolar seviyesine taşıyarak, sürdürülebilir eurobond portföyü en büyük banka olduk. Eylülde tamamladığımız 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli banka tarihinin ilk murabaha işleminin ardından, başarıyla gerçekleştirdiğimiz ana tahvil ihracı ile de stratejimizle uyumlu olarak bilançomuzu güçlendirmeye devam ettik."