Vakıf Katılım Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Vakıf Katılım, 2025 faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği olağan genel kurul toplantısını genel müdürlükte gerçekleştirdi. Toplantıda finansal tablolar, kurumsal yönetim ve sürdürülebilir büyüme konuları ele alındı ve yönetim kurulu üyelerinin göreve devam etmesine karar verildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2025 faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, finansal tablolar, kurumsal yönetim ve sürdürülebilir büyüme konuları ele alındı.

Genel kurulda, 2025 yönetim kurulu faaliyet raporunun yanı sıra 2025'e ait finansal tablolar, 2024 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu da ele alınarak onaylandı.

Toplantıda ayrıca, yönetim kurulu ibra edilerek, yönetim kurulu üyelerinin göreve devam etmesi kararı alındı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
500

