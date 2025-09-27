Haberler

Vaden Otomotiv, İlk Kira Sertifikası İhracını Tamamladı

Vaden Otomotiv, alternatif finansman kanallarına erişimi artırmak amacıyla gerçekleştirdiği ilk kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. İşlem, Albaraka Türk'ün bağlı ortaklığı olan Değer Varlık Kiralama Şirketi aracılığıyla gerçekleştirildi.

Vaden Otomotiv, sermaye piyasalarında ilk işlemi olan kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vaden Otomotiv, söz konusu adımla birlikte, alternatif finansman kanallarına erişimi artırma stratejisi doğrultusunda sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Alternatif finansman kanallarına erişim ve işletme sermayesi finansmanı amacıyla gerçekleştirilen kira sertifikası ihracı işlemi, Albaraka Türk'ün bağlı ortaklığı olan Değer Varlık Kiralama Şirketi (VKŞ) aracılığıyla hayata geçirildi. 100 milyon lira olarak planlanan ve 18 Eylül'de talep toplaması gerçekleştirilen ihraç tamamlandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
